Adriana Volpe, flirt improvviso nella casa del GF? «C’è tensione sessuale…»

Al centro dell’attenzione in queste ore nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello per un presunto flirt c’è finita la bellissima Adriana Volpe.

«C’è tensione sessuale…». Da qualche ora, infatti, girano voci sui social di un possibile e potenziale flirt fra Adriana e un altro concorrente del GF. E sul social Twitter il nome dei due concorrenti è entrato ufficialmente in tendenza.

Parliamo del bel Andrea Denver, il modello di Miami. Ma andiamo per gradi. Per un prova del Grande Fratello, Adriana e Denver hanno dovuto posare in qualche scatto di coppia in piscina. E la loro sintonia non è di certo passata inosservata. Fernanda Lessa ha rivelato: «Che carini che siete, sembrate innamorati». E Denver ha subito ribadito in questo modo «Non sono soddisfatto dalla foto, ma da altro…». E sul social Twitter nel giro di pochi minuti sono piovuti commenti a tutto andare.

«Adriana con la voce del sesso che parla di Denver, che tensione sessuale…», è quanto ha scritto una fan. Amore in vista? Vedremo che succederà.

