Adriana Volpe si candida come opinionista del GF Vip

La conduttrice lancia un appello a Signorini per diventare opinionista al GF Vip

Dopo aver partecipato come protagonista alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, a quanto pare Adriana Volpe sarebbe pronta a fare una nuova esperienza. La conduttrice ha infatti rivelato che le piacerebbe diventare opinionista.

L’esperienza nella casa del GF Vip 4 è stata senza dubbio molto intensa per Adriana Volpe: tra attimi di complicità e duri scontri, momenti di nostalgia per la propria famiglia e grande divertimento in compagnia degli altri coinquilini, la conduttrice ha vissuto mesi ricchi di emozioni. Il suo percorso si è concluso purtroppo in maniera inaspettata, ma si è comunque portata a casa un bagaglio di avventure che non dimenticherà mai più.

Come lei stessa ha rivelato in un’intervista a SuperGuida TV, il reality show le ha permesso di crescere: “Il Grande Fratello ha rappresentato per me un cambiamento sia personale che professionale. È come entrare in una dimensione inedita, dove ogni angolo della propria personalità emerge. È stato bellissimo aver avuto l’occasione di mostrarmi esattamente come sono“. A dir la verità, il GF Vip 4 ha anche messo a rischio la sua relazione con il marito Roberto Parli, il quale si è trovato ad essere molto geloso di Adriana.

Alla fine dei conti, tuttavia, la Volpe ha vissuto una splendida esperienza che le ha dato la possibilità di voltare pagina. La conduttrice ha infatti rivelato i suoi nuovi progetti: “Sono piena di entusiasmo per la nuova avventura su TV8. Anticipo solo che saremo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per aprire finestre sul mondo dell’informazione, dell’intrattenimento e parleremo di storie di vita“.

Ma c’è ancora qualcosa che Adriana vorrebbe potersi concedere: diventare opinionista per il GF Vip 5. Il reality show tornerà in onda con una nuova edizione il prossimo settembre, quindi la Volpe ne ha approfittato per lanciare un vero e proprio appello a Signorini – che sarà ancora una volta al timone del programma. “Come ho dichiarato più volte, ho lasciato il cuore nella casa del Grande Fratello, ho trovato una famiglia in Mediaset ed Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi. Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma”.

Si aprono dunque nuovi scenari per quanto riguarda il GF Vip 5. Se qualche giorno fa Signorini aveva svelato le prime anticipazioni, non si è ancora parlato di chi assumerà il ruolo di opinionista. Nelle scorse ore è spuntato il nome di Giulia De Lellis, che a quanto pare Alfonso avrebbe voluto già nella scorsa edizione. Ora si fa avanti Adriana Volpe, che potrebbe essere una candidata perfetta. Dovremo probabilmente attendere ancora un po’ per scoprire la verità.

