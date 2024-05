Affari Tuoi anticipazioni: quando va in onda la puntata finale di questa stagione?

Affari Tuoi prosegue con la sua messa in onda giornaliera e di grande successo, ma il pubblico non smette di chiedersi: quando è stata messa in programma la puntata conclusiva di questa stagione? Scopriamolo.

Non ci sono dubbi sul fatto che Affari Tuoi continui a essere uno dei programmi più seguiti di Rai Uno, questo è un dato di fatto, la conduzione di Amadeus piace a tutto il pubblico a casa, lo stesso che forse ancora non si è rassegnato al fatto che dalla prossima stagione, il conduttore possa lasciare la rete per trasferirsi al Nove. Ma questo è ormai un dato di fatto,

La domanda che però in questo momento tutti quanti si stanno continuando a fare è la seguente: esiste una data già stabilita e relativa alla messa in onda della puntata conclusiva del programma, per lo meno per questa stagione? Pare proprio di si.

La data in questione che stiamo per scoprire sarà di fatto quella in cui si darà l’addio per sempre anche ad Amadeus che con ogni probabilità passerà al Nove con la conduzione dei i Soliti Ignoti. Ma entriamo nel dettaglio della questione per rispondere alla nostra domanda.

Affari Tuoi 2024, ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

Insomma, il conto alla rovescia è cominciato e il pubblico a casa farebbe meglio a cominciare a prepararsi, è possibile che l’ultima puntata possa essere più commovente del previsto, specialmente rispetto a quelle del passato.

La data è stata fissata al prossimo Sabato 1 giugno, è questo il giorno in cui, con il solito e consueto orario, Amadeus entrerà per l’ultima volta nelle case degli italiani con il suo appuntamento di Affari Tuoi. Davvero un evento che nessuno si sarebbe mai aspettato di vivere considerando l’abitudine con cui gli italiani erano solito accogliere il conduttore, ogni giorno.

Ma il dado è tratto. Niente paura però, il programma o per meglio dire il quiz dei pacchi non avrà una fine definitiva, salvo cambiamenti dell’ultima ora, nella prossima stagione tv e quindi da Settembre in poi, tutto tornerà alla normalità anche se con un conduttore diverso. In pole position per prendere il suo posto ci sta Stefano De Martino, conduttore e volto di punta di Rai Due che ha già sostituito Amadeus alla guida di Stasera Tutto è Possibile e adesso potrebbe fare il salto da Rai2 e atterrare nell’access prime time di Rai1.