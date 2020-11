Affittare una casa a Rimini come fare

Stai pensando di affittare la tua casa a Rimini? Hai ereditato una casa da un parente? Ti sei trasferito in un’altra città e vuoi affittare il tuo vecchio appartamento rimasto vuoto a Rimini? Non l’hai mai fatto prima e non sai che pesci prendere? Qualsiasi sia la tua situazione questo articolo fa al caso tuo!

Cominciamo nel dire che non è semplice affittare, ma continuando a leggere le norme burocratiche, le regole, i requisiti e le normative tutto ti sembrerà sempre più chiaro: quali sono i documenti da redarre, il contratto d’affitto nella bella Rimini, quali e quante sono le tasse da pagare e ti daremo anche qualche chicca come consiglio. Dunque, i primi passi per concedere una casa in locazione sono:

loading...

– procurarsi una piantina dell’immobile da visura catastale e copia dell’atto di acquisto;

– l’assicurarsi che tutti gli impianti della casa siano a norma e che funzionino, reperendo tutti i libretti di garanzia del caso;

– essere a conoscenza del grado di funzionalità con la certificazione energetica (ACE), inutile dire che con una ottima classe energetica il prezzo sale, perché permetterà di diminuire la spesa dei consumi agli inquilini.

Documenti necessari per affittare casa a Rimini

Dopo aver reperito i documenti inerenti l’immobile, da ricercare presumibilmente al catasto del comune di Rimini, ed aver trovato l’affittuario adatto, occorre procedere alla registrazione di un contratto, che anch’esso richiede tutta una serie di documentazioni. Da parte dell’inquilino occorre possedere una copia di tutti i documenti identificativi classici, può essere utile, questo prima di redigere il contratto, visionare le sue ultime buste paga tramite CUD (se dipendente) o l’ultimo modello Unico (se lavoratore autonomo). Entro 30 giorni dalla firma, il proprietario deve registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate della città di Rimini, anche online e, contestualmente, pagare imposta di bollo e imposta di registro.

Affittare a Rimini tramite agenzia

Ovviamente, una casa si può affittare sia con, che senza agenzia: nel caso dell’agenzia è lei ad occuparsi della ricerca di un inquilino adatto alle esigenze del proprietario e dell’immobile. Si prende carico quindi di preparare tutte le questioni burocratiche, i documenti, di predisporre la registrazione; ci sono alcune agenzie, soprattutto a Rimini, che fungono da intermediario anche dopo la firma del contratto, cosa che molto spesso torna molto utile, specialmente quando i rapporti tra inquilini e proprietari non sono rose e fiori. Ovviamente l’agenzia che prende in carico la gestione guadagna una percentuale sul canone, di solito pari al 10% del canone annuale + IVA: in questo caso sarà direttamente l’agenzia ad occuparsi della riscossione mensile, di tutte le problematiche dell’inquilino e di ogni questione burocratica. Se invece per la tua casa a Rimini stai cercando degli affittuari occasionali, sei capitato nel sito giusto. Eccoti a seguire una breve guida sia per i proprietari, che per gli affittuari

Affittare a Rimini per Brevi periodi

La Città di Rimini è una località molto turistica, da sempre Regina incontrastata della movida notturna italiana, specialmente durante il periodo estivo, e come tutte le zone marittime è bene tenere in considerazione la possibilità di affitto per brevi periodi. Quindi di solito si intende un weekend, una settimana o due: questi tipi di contratti non necessitano di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, questa specifica infatti lascia più libertà alle parti interessate. Le regole sono differenti e possono essere:

il pagamento di una cauzione anticipata che copre eventuali danni, in assenza dei quali viene restituita alla fine della locazione;

l’inquilino dovrà pagare la tassa di soggiorno al locatore, che si occuperà di versarla al fisco, che nel caso di Rimini è di 5€ a notte per persona; da un punto di vista fiscale il locatore non ha obblighi di IVA.

Sempre più spesso i proprietari assegnano le loro proprietà ad agenzie specializzate negli affitti brevi, che si occupano soprattutto della promozione nelle zone turistiche come Rimini, ma anche di tutte le pratiche di pulizia degli appartamenti. Con ciò la scelta sta a te! Noi ti abbiamo fornito una visione d’insieme ed una panoramica del mercato immobiliare degli affitti a Rimini.

Commenti

commenti