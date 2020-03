Aggiornamenti Covid19: 756 morti e 646 guariti in un giorno, i malati in Italia sono complessivamente 73.880

Le persone decedute nelle ultime 24 ore e oltre causa coronavirus sono 756. Due giorni fa’ il dato era di 889. E’ quanto ha rivelato come al solito il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli.

I casi coronavirus nel nostro paese accertati al 100% dall’inizio della pandemia in totale sono 97.689 – 5.217 in più rispetto a due giorni fa -, di cui 10.779 morti e 13.030 guariti, 646 nelle ultime 24 ore e più.

Il numero positivi attuale in Italia ammonta a 73.880, due giorni fa era di 70.0675, con un aumento di 3.851. Ad oggi dall’inizio dell’emergenza in totale sono stati messi in atto 454.030 tamponi, 24.504 in un giorno. Due giorni fa ne sono stati effettuati 35.447.

Sono 3.906 i posti letto occupati nelle terapie intensive, due giorni fa il dato era di 3.856, circa 50 in meno. Infine, di questi in Lombardia se ne trovano 1.328. Dei 73.880 malati in totale, 27.386 sono ricoverati con sintomi e quelli in quarantena domiciliare sono 42.588.

