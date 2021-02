Aggrediscono un uomo e postano il video sui social. Due persone denunciate, uno è minorenne

TORRE DEL GRECO: Aggrediscono e postano tutto “on line”. Identificati autori pestaggio ripreso sui social e diventato oggetto di risate e divertimento. Carabinieri e Polizia di Stato denunciano 2 persone.

Aggrediscono e “si divertono” sui social. La dinamica

I carabinieri della stazione di Torre del Greco Capoluogo, insieme ad agenti del locale commissariato di Polizia di Stato, hanno denunciato per lesioni personali un 22enne di Boscotrecase e un 17enne di Boscoreale. Come si vede, uno è minorenne. Entrambi sono stati denunciati.

I due sono stati identificati come autori del pestaggio avvenuto a Torre del Greco, ripreso in un video e postato sui social media. Solo per un banale divertimento, avevano pestato un uomo per poi postare la bravata sui social. Forse per sentirsi forti, o per sentirsi “veri uomini”? In una società, purtroppo, malata, è difficile dare una risposta certa e concreta.

La vittima, quando ha presentato denuncia, ha riferito di non essere stato bersaglio di insulti omofobi.