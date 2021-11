Ainett Stephens: età, vita privata, Gf Vip, dramma famiglia, figlio autismo

Ainett Stephens è una concorrente del Gf Vip 6, eliminata durante la scorsa puntata al televoto, ha mostrato un carattere riservato e sensibile. Lontano da parecchio tempo dai riflettori italiani, Ainett ha raccontato di essersi trasferita in Spagna insieme al marito, l’imprenditore Nicola Radici, e al figlio, Christopher, che adesso ha 5 anni, affetto da una forma di autismo. La stessa Ainett ha voluto cogliere l’occasione del Gf proprio per sensibilizzare su questa importante tematica, attraverso una lettere molto commovente dove racconta cos’è l’autismo e come comporta per chi ne è affetto e per chi vi sta intorno. Per chi lo ricordasse, Ainett è stata una famosa modella e showgirl, in Italia, e tra i ruoli più popolari, ha interpretato la “Gatta Nera” nel programma tv, Mercante in fiera. Nata in Venezuela, si trasferisce in Italia, a Milano, nel 2004, per tentare la carriera nel mondo dello spettacolo.

Ainett Stephens – dettagli informazioni

Nome: Ainett Mery

Cognome: Stephens Sifontes

Data di nascita: 28 gennaio 1982

Età: 39 anni

Segno zodiacale: Acquario

Luogo di nascita: Ciudad Guayana (Venezuela)

Partner: Nicola Radici (2015 – a oggi)

Figli: Christopher Radici

Professione: modella e showgirl

Ainett Stephens chi è, età, marito

Ainett Stephens è nata 28 gennaio del 1982 in Venezuela. Ha, dunque, 39 anni. Appassionata di moda sin da piccola, grazie al suo fisico, inizia presto a partecipare a concorsi di bellezza, arrivando in semifinale a Miss Venezuela. Nel 2004, si trasferisce a Milano e inizia a entrare nel mondo dello spettacolo. Ainett, nel 2015 sposa l’imprenditore Nicola Radici. La coppia ha avuto un figlio di nome Christopher, che adesso ha 5 anni. Attualmente, Ainett e l’imprenditore sono separati e lei vive in Spagna insieme al figlio.

Ainett Stephens Gf Vip 6

Ainett, dopo aver partecipato ad alcuni concorsi di bellezza, giunge in Italia e inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, partecipando a programmi come: Saturday Night Live from Milano, Ciao Darwin, Matricole & Meteore, Chiambretti Night e tanti altri. A settembre 2021 entra al Grande Fratello Vip, come concorrente. Ainett è stata eliminata alla quinta puntata, al televoto.

Ainett Stephens dramma famiglia

Ainett, nonostante la sua popolarità in Italia, è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Durante il Gf ha reso note alcune vicende tragiche che hanno segnato la sua adolescenza. Quando era da poco giunta in Italia, nel 2004, ha raccontato di aver perso la mamma e la sorella, in circostante misteriose. Ha raccontato di aver parlato con loro poco prima che si imbarcassero su un aereo per far ritorno in Venezuela, dove all’epoca viveva ancora la sua famiglia e di non aver avuto più loro notizie da quel giorno. Sembrerebbe che le due donne siano state uccise e i loro corpi fatti sparire. Ainett, da quel giorno ha preso in mano le redini della famiglia e si è presa cura dei fratelli e del padre, che, una volta affermata la sua carriera in Italia, è riuscita a portare a vivere con sé.

Ainett Stephens autismo figlio

Ainett è mamma di Christopher, un bambino di 5 anni, affetto da una forma di autismo. La stessa Ainett ha voluto cogliere l’occasione del Gf proprio per sensibilizzare su questa importante tematica, attraverso una lettere molto commovente dove racconta cos’è l’autismo e come comporta per chi ne è affetto e per chi vi sta intorno.