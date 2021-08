Aka7even: chi è, vero nome, fidanzata, malattia, Amici 20

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un cantante napoletano di 20 anni, conosciuto dal pubblico per essere stato uno dei finalisti del talent di Maria De Filippi, nell’edizione 2020-2021. All’interno del programma si è parlato molto della sua relazione con Martina Miliddi, ballerina della scuola, con il quale il cantante aveva iniziato una conoscenza. Tuto, però, sembrerebbe esser stato interrotto proprio da Martina, a causa di una simpatia verso un altro cantante presente all’interno del talent, Raffaele. Luca, come ha confidato lui stesso ai propri compagni, ha sofferto molto per via di questa separazione, ma, adesso, che l’esperienza ad Amici è terminata, sembra che il cantate abbia un nuovo amore, lo scorso giugno è stato avvistato in compagnia di Alice De Bortoli, ex protagonista della terza edizione de Il Collegio. Luca, che vive con i suoi genitori insieme ai suoi quattro fratelli, ha raccontato all’interno del talent di aver vissuto una brutta esperienza quando aveva appena 7 anni, che l’ha segnato molto nella vita. Tra l’altro, proprio da questa brutta esperienza, nasce l’idea del nome d’arte, Aka7even, in quanto il 7 è per lui un numero legato a quanto accaduto molti anni fa. Ha raccontato che quando aveva solo 7 anni è andato in coma per una grave encefalite, e si è risvegliato miracolosamente dopo 7 giorni.

Aka7even – Scheda

Nome: Luca

Cognome: Marzano

Nome D’Arte: Aka7even

Data di nascita: 23 ottobre 2000

Età: 20 anni

Segno Zodiacale: Scorpione

Luogo di Nascita: Vico Equense

Professione: Cantante

Profilo Instagram ufficiale: @aka_7even_

Profilo Tik Tok Ufficiale: @aka_7even

Aka7even chi è, vita privata, biografia

Aka7even carriera e Amici

Aka7even instagram

Luca Marzano in arte Aka 7even è molto attivo sui social, sul suo profilo Instagram conta oltre 130 mila follower.

Aka7even malattia

Aka7even fidanzata

