Aka7even fidanzata: chi è Alice De Bortoli?

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un cantante napoletano di 20 anni, conosciuto dal pubblico per essere stato uno dei finalisti del talent di Maria De Filippi, nell’edizione 2020-2021. All’interno del programma si è parlato molto della sua relazione con Martina Miliddi, ballerina della scuola, con il quale il cantante aveva iniziato una conoscenza. Tuto, però, sembrerebbe esser stato interrotto proprio da Martina, a causa di una simpatia verso un altro cantante presente all’interno del talent, Raffaele. Luca, come ha confidato lui stesso ai propri compagni, ha sofferto molto per via di questa separazione, ma, adesso, che l’esperienza ad Amici è terminata, sembra che il cantate abbia un nuovo amore, lo scorso giugno è stato avvistato in compagnia di Alice De Bortoli, ex protagonista della terza edizione de Il Collegio, attualmente star di TikTok e di Instagram, dove conta più di due milioni di follower. Ovviamente, da parte della coppia non c’è ancora stata nessuna conferma.

Alice De Bortoli – Scheda

Nome: Alice

Cognome: De Bortoli

Data di nascita: 8 ottobre 2003

Età: 17 anni

Luogo di nascita: Treviso

Professione: studentessa e influencer

Profilo instagram ufficiale: @alice.debortoli

Profilo TikTok Ufficiale: @ali.debortoli

Alice De Bortoli chi è, vita privata, biografia

Alice De Bortoli è nata l’8 ottobre 2003, vive a Treviso, quindi ha 17 anni. Attualmente Alice, ha terminato il quarto anno del Liceo di Scienze Umane con indirizzo economico sociale. Appassionata di danza, sin da piccola, pratica danza da 8 anni, tra i suoi stili preferiti, l’hip hop. Non sappiamo molto sulla sua vita provata, se non ciò che traspare dai social. È molto legata ai suoi genitori e li coinvolge spesso nei suoi video e post social, con auguri e dediche.

Alice De Bortoli carriera

Alice è prima di tutto una studentessa, ha appena terminato il quarto anno del Liceo Economico Sociale. Nonostante la sua voglia di proseguire i suoi studi, Alice, sin da piccola, è molto attiva sui social, tanto da essere diventata una vera e propria star, grazie anche alle sue raccomandazioni sull’importanza di condurre uno stile di vita sano e equilibrato, anche se non nasconde di essere una gran golosa e di adorare il gelato. La celebrità, per lei, sul piccolo schermo è arrivata grazie alla partecipazione alla terza edizione del docu-reality Il Collegio, dove è stata una delle protagoniste assolute. La De Bortoli è anche la protagonista del videoclip musicale “È un attimo”, del cantante Thomas Boccimpani, ex concorrente del talent-show di Maria De Filippi Amici.

Alice De Bortoli e Aka7even

La De Bortoli si è sempre dichiarata molto gelosa della sua privacy, soprattutto per quel che riguarda la vita sentimentale. Tra i suoi ex fidanzati noti, ricordiamo Simone Bellini. Ma, ultimamente, sta facendo molto clamore il selfie di Alice De Bortoli e Aka7even, scatta qualche giorno fa. Tra i due sembrerebbe esserci una dolce frequentazione, ma nessuno dei due ha rilasciato ancora dichiarazioni a riguardo.

Alice De Bortoli instagram

Alice De Bortoli, ex protagonista della terza edizione de Il Collegio, attualmente star di TikTok e di Instagram, dove conta più di due milioni di follower.