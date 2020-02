Al Pacino lasciato dalla ragazza attrice Meital Dohan: “È vecchio e mi regalava solo fiori”

Ormai di una certa età e in particolar modo tirchio…. Ecco le principali motivazioni per cui la bellissima Meital Dohan, 40enne anch’essa attrice, ha voluto lasciare il mitico 78enne Al Pacino.

In una recente intervista rilasciata al magazine israeliano La’Isha, lei si è espressa cosi: “È dura stare con un uomo così anziano, anche se si tratta di Al Pacino. Il divario di età è difficile da sopportare. Esiste, inutile far finta in nome dell’amore”. E a proposito della star milionaria ha detto: “Durante la nostra storia mi ha comprato solo fiori. C’è un modo educato per dire che non ama spendere i suoi soldi?”.

loading...

“Ho provato a far funzionare il nostro rapporto ma è lui per primo che si comporta da vecchio! Non fa nulla per sembrare più giovanile, almeno per amor mio e quindi tra noi è finita”, ha fatto sapere o l’attrice israeliana al magazine.

I due avevano avuto modo di conoscersi nell’estate di due anni fa, e alla notte degli Oscar di quest’anno l’attore si era presentato da solo, segno che qualcosa non filava per il verso giusto. La Dohan va a confermare cosi la fine della loro storia d’amore, che tuttavia non rinnega assolutamente:

“Abbiamo litigato e l’ho lasciato, ma ovviamente lo amo e lo apprezzo molto ed ero felice di esserci per lui quando aveva bisogno di me. È un onore per me, sono contenta di aver avuto questa relazione con lui e spero resteremo buoni amici”.

Commenti

commenti