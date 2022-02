Alcol e cancro: gli alcolici provocano sette diversi tumori

Che bere alcol in modo eccessivo facesse male non era certo una novità, ma che vi fosse una correlazione diretta alcol tumori è una notizia allarmante.

Un nuovo studio internazionale, compiuto dall’università neozelandese di Otago, ha dato conferma di un timore già annunciato da diversi medici: gli alcolici possono favorire l’insorgenza di tumori. Non si sta parlando ovviamente di un bicchiere di vino durante il pasto o della birra bevuta fra amici, ma quando si arriva a quel comportamento che si può definire alcol dipendenza. Che purtroppo è correlata alla possibilità di insorgenza di ben sette tumori differenti.

Dipendenza alcol e cancro, i rischi

Le benvande alcoliche assunte in quantità elevate e per troppo tempo favoriscono l’insorgenza di cancro al fegato, al colon, all’intestino, alla bocca, alla gola, alla laringe ed all’esofago.

Lo studio, condotto da Jennie Connor e pubblicata sulla rivista scientifica Addiction, ha dimostrato una forte evidenza del fatto che questa sostanza può causare il cancro in modo diretto; insomma si può definire l’alcol cancerogeno.

Secondo le statistiche, l’alcolismo nel mondo causa almeno mezzo milione di morti ogni anno per cancro, cioè il 5,8% dei decessi dovuti a tumore a livello mondiale.

La correlazione alcol e tumori è diretta: più si beve, più aumenta il rischio.

Lo studio, come riportato da “The Indipendent”, mostra anche una maggiore probabilità di contrarre tumore al seno e di decesso fra le donne che assumono abitualmente bevande alcoliche; il rischio alcol cancro scatta con due unità (12 grammi di etanolo) al giorno. Se si supera il limite alcol di 5 unità al giorno, il rischio di ammalarsi sale al 40%.

E’ ancora sotto esame il meccanismo per cui l’alcool causi in maniera diretta il cancro: è possibile che in qualche modo l’etanolo danneggi il codice genetico del nostro corpo, facendo così scaturire la malattia.

Consumo alcolici Italia

Il problema giovani e alcol è sempre più sentito. I dati sono allarmanti, in Italia si inizia a bere a 13 anni e in altre nazioni anche prima; un vero e proprio allarme alcolismo tra i giovani. Questo espone i ragazzi al rischio di contrarre tumori, che sale in maniera esponenziale se si associano anche ulteriori comportamenti dannosi come per esempio il fumo.

Secondo i dati dell’ISTAT, in Italia il 75% delle persone consuma alcol abitualmente, e il 10% dei giovani esagera con diversi tipi di alcolici almeno tre volte a settimana. E non c’è solo il tumore: legati al rischio alcol ci sono guida in stato di ebrezza, agli incidenti associati all’abuso di alcol, alle malattie del cuore e del fegato.

Oms alcol droga legale

E’ proprio così che l’organizzazione mondiale della Sanità definisce questa sostanza: una drgoa giuridicamente legale, ma comunque tosica. Per i pericoli di alcolismo OMS punta l’attenzzione sull’Europa: qui infatti il consumo di alcolici è doppio rispetto al resto del mondo. Di conseguenza anche il legame alcol e cancro purtroppo si rafforza. L’alcolismo infatti si pone come il terza causa per decessi e invalidità nel Vecchio Continente.