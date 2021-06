Aldo Palmieri: chi è, vita privata, Uomini e Donne, Alessia Cammarota

Aldo Palmieri è un modello e influencer italiano, conosciuto dal pubblico per aver trovato l’amore all’interno del programma tv Uomini e Donne. Nel 2013, Aldo, mentre siede sul trono della trasmissione condotta da Maria De Filippi, conosce Alessia Cammarota e i due dopo alcuni mesi di frequentazione davanti le telecamere lasciano insieme il programma. Si sposano nel 2014 e a oggi sono genitori di Niccolò e Leonardo, nati rispettivamente nel 2015 e 2017.

Chi è Aldo Palmieri

Nome: Aldo

Cognome: Palmeri

Data di Nascita: 19 dicembre 1990

Età: 30

Luogo di Nascita: Catania

Segno Zodiacale: Sagittario

Moglie: Alessia Cammarota

Figli: Niccolò Palmieri, Leonardo Palmieri

Profilo instagram ufficiale: @aldopalmieri90

Vita privata

Aldo Palmeri nasce a Catania il 19 dicembre del 1990, sotto il segno del Sagittario. Molto legato alla sua numerosa famiglia, Aldo ha un bellissimo rapporto con le sue tre sorelle più grandi che lo hanno reso zio di sei nipotini. Dopo essersi diplomato come perito chimico, Aldo ha scelto di iniziare subito a lavorare per contribuire ad aiutare la sua famiglia economicamente. La sua notorietà arriva quando nel 2013 partecipa come tronista nella trasmissione di Maria De Filippi, dove si innamora ed esce dallo studio con una delle sue corteggiatrici, Alessia Cammarota. I due, sposati nel 2014, hanno aperto insieme a Catania un locale, il Keep Up, attualmente chiuso a causa della pandemia.

Carriera

Aldo, per aiutare la sua famiglia, iniziò presto a lavorare. La sua carriera nel mondo dello spettcaolo inizia, però, nel 2014 quando partecipa a Uomini e Donne. Il programma, oltre a fargli trovare l’amore, gli permise anche di ottenere molta notorietà. Aldo, dopo aver chiuso il bar aperto a Catania, insieme alla moglie Alessia, ha dichiarato che attualmente la coppia lavora molto grazie ai social network e ad alcuni investimenti che gli permettono di mantenersi.

Aldo Palmieri e Alessia Cammarota

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, si sono conosciuti a Uomini e Donne e sposati dopo appena un anno di convivenza, quando erano in attesa del loro primogenito, Niccolò, nato nel 2015. Come accade in molte coppie, Aldo e Alessia hanno affrontato una crisi che ha messo a dura prova il loro matrimonio, a causa di un tradimento da parte di lui. Alessia, però, innamorata di Aldo, ha fatto di tutto per cercare di recuperare il rapporto e riunire la famglia, così lo ha perdonato. Nel 2017, nasce anche il loro secondo figlio, Leonardo. Di recente hanno perso un terzo figlio, un momento molto triste che stanno affrontando nel pieno silenzio e supportati dalle eprsone care.