Alena Seredova è incinta: in arrivo un figlio da Alessandro Nasi

La bellissima Alena Seredova è incinta. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. E’ una dedica molto tenera e uno scatto che lascio spazio a pochi dubbi quello scelto da Alena, 41 anni, per rivelare ai moltissimi fan che la seguono la lieta notizia. La partner di Alessandro Nasi è in attesa del suo terzo figlio, dopo Luois Thomas e David Lee, avuti dal precedente matrimonio con Buffon. La cicogna arriverà a giugno, salvo imprevisti.

Nello scatto appaiono le sue mani e quelle del fidanzato che stringono il pancione di qualche mese. In un altro post la ex di Buffon scrive in lingue ceca e annuncia che il pargolo nascerà nel corso di giugno di quest’anno: . “Non vediamo l’ora” è quanto ha scritto.

