Alena Seredova o con il pancione passa la quarantena allenandosi

Anche i vip come tutti noi sono obbligati a rimanere in casa per via dell’emergenza Covid19. Detto questo, anche la bellissima Alena Seredova nelle ultime ore nelle proprie storie Instagram ha più volte sottolineato l’importanza in questo periodo di non uscire di casa.

Nonostante è alla sua gravidanza numero tre, dopo aver avuto Louis Thomas e David Lee, l’ex moglie di Gigi Buffon si allena con costanza. “Non si può mollare” scrive raggiante durante una sessione di pilates.

Ricordiamo, infine, che il terzo figlio in arrivo sarà una femminuccia avuta dal compagno Alessandro Nasi cui rapporto va a gonfie vele.

