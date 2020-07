Alessandra Amoroso: il nuovo look è strepitoso

Alessandra Amoroso sorprende tutti su Instagram con un nuovo look: frangetta e caschetto per la cantante

Alessandra Amoroso sorprende tutti con un nuovo look su Instagram. La cantante ha deciso di cambiare taglio di capelli, sfoggiando la frangia e un inedito biondo cenere. Un cambiamento molto forte per l’artista salentina ed ex star di Amici che arriva dopo un anno ricco di mutamenti sia per quanto riguarda il lavoro che la vita privata.

Se in radio Alessandra sta spopolando con il brano Karaoke, nella sua vita sentimentale ha da poco superato l’addio a Stefano Settepani, suo storico compagno. I due sembravano destinati alle nozze, ma la love story è terminata. Oggi la cantante è single ed è concentrata sulla sua carriera che procede a gonfie vele. Un cambiamento, quello nella vita di Alessandra, che la Amoroso ha voluto raccontare con questo cambio look. Con frangetta e capelli chiari, l’artista è bellissima e su Instagram i follower hanno commentato positivamente il nuovo taglio. Fra i tanti commenti anche quello di un fan che ha scritto: “Hai perso completamente la testa”. Parole a cui lei ha risposto, dicendo: “Non l’ho mai avuta attaccata!”.

Ad apprezzare il taglio nuovissimo della Amoroso anche Emma Marrone, sua amica dai tempi di Amici, Giorgia ed Elisa, che hanno più volte cantato con lei, Flora Canto, Bianca Guaccero e Georgette Polizzi. “Questo brano – aveva raccontato qualche tempo fa Alessandra, parlando della nuova canzone Karaoke – nasce da un legame forte e solido di amicizia sincera basata su valori, radici e dal semplice desiderio di voler fare musica dopo un periodo difficile per tutti. È un brano fatto di felicità che spero possa donare tanta forza e entusiasmo come ha fatto con me!!! Karaoke non è solo una canzone, ma segna un momento per tutti noi e ci dona nuove prospettive per il futuro”.

“Nonostante quest’estate si annunci diversa e dal sapore particolare – avevano aggiunto i Boomdabash – nutrivamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere. Karaoke è un inno alla vita, un grido di speranza connotato da una passionale voglia di rinascita, come se fosse il primo giorno di una nuova estate. Seppur ancora con le dovute precauzioni abbiamo fortemente bisogno di ritrovare quei sorrisi che per mesi abbiamo perso, riscoprendo il calore e l’abbraccio delle persone a noi più care. È fondamentale ritrovare la gioia di vivere e cantare”.

