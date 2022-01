Alessandra Vittorini, chi è la moglie di David Sassoli? Figli, Carriera

Alessandra Vittorini è nata il 27 settembre 1957 a L’Aquila, in Abruzzo ed è la moglie di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, ex Giornalista Rai, morto nelle prime ore dell’alba di oggi 11 Gennaio 2022, dopo una malattia che non gli ha dato tregua da mesi: era infatti ricoverato dal 26 Dicembre.

Alessandra Vittorini, chi è la moglie di David Sassoli?

Alessandra Vittorini è un architetto, figlia dell’urbanista Marcello Vittorini, all’apice della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio de L’Aquila dal 2015.

Ha un Dottorato di ricerca in Pianificazione territoriale e urbana. Nel 1983 ha conseguito l’abilitazione professionale e nel 1985 si è iscritta all’Ordine Architetti di Roma. Ha inoltre frequentato la Scuola di specializzazione in Restauro dei monumenti. Ha alle spalle diverse pubblicazioni che riguardano il suo settore professionale e conosce perfettamente l’inglese e il francese. Nel 2015 è passata al vertice della Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città di L’Aquila e i Comuni del cratere.

In qualità di Soprintendente, è responsabile del coordinamento dell’intervento di restauro e ricostruzione della Basilica di Collemaggio.

Alessandra Vittorini oggi vive a Bruxelles, dove si è trasferita con la sua famiglia dopo un lungo periodo a Roma, il trasferimento è avvenuto per seguire i marito David Sassoli che era diventato da oltre due anni Presidente del Parlamento Europeo. La coppia è molto riservata sull’aspetto privato. Hanno due figli: Livia e Giulio.

David Sassoli Malattia e Morte

Dopo due settimane in un ospedale italiano a causa di complicazioni dovute a una disfunzione del suo sistema immunitario, il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è venuto a mancare a 65 anni. Sassoli aveva cancellato tutti i suoi eventi pubblici a causa delle sue condizioni di salute.