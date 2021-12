Alessandro Basciano: chi è, biografia, figlio, esperienze tv, Gf Vip

Fisico statuario e sorriso perfetto, parliamo del nuovo ragazzo entrato la scorsa puntata al Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano. Genovese di origine, ha 32 anni ed è un volto già noto nel piccolo schermo. Dopo esser stato uno dei corteggiatori, molto apprezzati, all’interno del dating show “Uomini e Donne“, Alessandro lo abbiamo visto anche ricoprire le vesti di single tentatore nel programma tv Temptation Island 2020. Fu proprio lui a mettere in crisi la coppia formata da Ciavy e Valeria, stringendo un rapporto molto complice proprio con lei. In molti, infatti, hanno pensato che si stesse formando una nuova coppia, soprattutto dopo che la stessa Valeria decise di lasciare il programma senza il suo fidanzato. Ma la relazione tra Valeria e Alessandro non continuò lontano dai riflettori. Attualmente, Alessandro Basciano, è uno dei nuovi concorrenti Grande Fratello VIP 6. Ha già dichiarato di sentirsi molto attratto da Soleil, rimasta solo dopo l’uscita di Alex Belli.

Nome: Alessandro

Cognome: Basciano

Anno di nascita: 1989

Età: 32 anni

Professione: Imprenditore

Luogo di nascita: Genova

Profilo Instagram ufficiale: @iam_alebasciano

Alessandro Basciano chi è, vita privata, biografia

Alessandro Basciano non è un vero e proprio personaggio tv, però è un volto noto per aver partecipato a diversi programmi, in onda su canale 5, prima “Uomini e Donne” e poi “Temptation Island”. Alessandro nasce 32 anni fa a Genova, dove lavora come imprenditore. E’ questa, infatti, la sua occupazione principale. Sicuramente, le sue apparizioni nel mondo dello spettacolo portano alla deduzione che anche questa sia una sua passione che sta cercando di coltivare. Non si conoscono dettagli precisi sulla sua infanzia, se non il suo ottimo rapporto con la madre e la sorella.