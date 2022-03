Alessandro Basciano GF Vip: chi è, ex compagna, figlio, fidanzata Sophie, eliminazione

Alessandro Basciano, nonostante sia entrato nella casa del Gf Vip a distanza di tre mesi dall’inizio del programma, è diventato, da subito, uno dei protagonisti. Del resto, come si dice, “Bene o male, basta che se ne parli”, ebbene è proprio il suo caso. Entrato nel Gf Vip prima dello scorso Natale, Basciano si è subito avvicinato alla bella Sophie Codegoni, senza trascurare, almeno inizialmente anche Solei. Ma, alla fine, la sua scelta è ricaduta proprio sull’ex tronista di Uomini e Donne, e i due sono ormai ufficialmente fidanzati. Del resto, la coppia Basciano Codegoni, condivide anche molto del passato davanti ai riflettori. Entrambi, anche se in momenti diversi, hanno fatto tappa nello studio di Uomini e Donne, Sophie come tronista mentre Alessandro come corteggiatore. Alessandro, lo abbiamo anche visto come tentatore nel programma tv Temptation Island 2020. Fu proprio lui a mettere in crisi la coppia formata da Ciavy e Valeria, stringendo un rapporto molto complice proprio con lei. In molti, infatti, hanno pensato che si stesse formando una nuova coppia, soprattutto dopo che la stessa Valeria decise di lasciare il programma senza il suo fidanzato. Ma la relazione tra Valeria e Alessandro non continuò lontano dai riflettori.

Alessandro Basciano chi è

Nome: Alessandro

Cognome: Basciano

Anno di nascita: 1989

Età: 33 anni

Professione: Imprenditore

Luogo di nascita: Genova

Profilo Instagram ufficiale: @iam_alebasciano