Alessandro Basile: chi è, Uomini e donne, matrimonio, Rebecca Staffelli

Alessandro Basile è un famoso volto del mondo dello spettacolo. Ex corteggiatore di Rossella Intellicato, all’interno del programma tv Uomini e Donne, attualmente è un deejay e produttore discografico. Da marzo 2018 è fidanzato con Rebecca Staffelli, figlia del noto inviato di Striscia la notizia, e sembrerebbe che a breve i due potrebbero convolare a nozze, visto che a dicembre 2020, Alessandro le ha regalato l’anello di fidanzamento, con tanto di proposta di matrimonio in piena regola, alla quale la ragazza ha risposto di si.

Alessandro Basile – Scheda

Nome: Alessandro

Cognome: Basile

Data di nascita: 23 Novembre 1983

Età: 37 anni

Segno Zodiacale: Sagittario

Luogo di nascita: Taranto

Professione: Deejay, produttore discografico e personaggio televisivo

Profilo Instagram ufficiale: @alessandrobasile14

Alessandro Basile chi è

Alessandro Basile è nato Taranto il 23 novembre del 1983, quindi ha 37 anni. Attualmente però vive nella capitale, dove si è trasferito per proseguire i suoi studi universitari. Alessandro si è laureato prima in Marketing e poi in Fashion Management, è dunque sempre stato appassionato di moda. Ma, oltre alla moda ha sempre coltivato anche un’altra passione, quella per il calcio, sin da quando era piccolo. Una passione che però è sempre rimasta tale, Alessandro, infatti, non ha mai praticato il calcio a livello professionale. Convive a Roma, insiema alla sua fidanzata, Rebecca Staffelli. Nonostante la differenza di età, circa 15 anni, i due sono innamoratissimi e Alessandro, lo scorso dicembre 2020 ha fatto a Rebecca, la tanto attesa proposta di matrimonio. Attualmente Alessandro lavora come Producer e Deejay.

Alessandro Basile Carriera

Alessandro dopo essersi laureato, prima in Marketing e poi in Fashion Management, a Roma, si trasferisce per sei mesi a Londra dove lavorerà per Stella McCartney. Un’esperienza che lo aiuterà a capire ciò che realmente vuole fare, iniziando a concentrarsi nel mondo della musica perfezionandosi sempre più come produttore discografico e deejay. In passato, Alessandro è stato anche un volto noto della televisione, partecipando nel 2015 al programma tv Uomini e Donne, come corteggiatore. In quell’edizione sul trono c’erano Ludovica Valli e Rossella Intellicato, fu proprio quest’ultima a catturare le attenzione di Alessandro. La conoscenza tra i due però non ebbe vita lunga, dopo poche esterne, infatti, Alessandro venne eliminato da Rossella.

Alessandro Basile e Rebecca Staffelli

Alessandro Basile è fidanzatissimo da marzo 2018 con Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, il Tg Satirico in onda su Canale 5. I due hanno 15 anni di differenza d’età, lui ha 37 anni e lei 23, ma sono molto innamorati e complici, tanto che a gennaio 2020 Alessandro ha chiesto a Rebecca di sposarlo e lei, con molta gioia, ha risposto subito di SI!

Alessandro Basile instagram

Alessandro basile, nonostante non sia la sua occupazione principale, è molto seguito sui social, con oltre 80 mila follower che lo seguono. Tra i post di maggior successo, sicuramente quello del 28 gennaio 2020 dove ha pubblicato un post, condiviso anche dalla sua fidanzata Rebecca, dove proprio lei mostra il suo anello di fidanzamento, regalato dal fidanzato dopo la proposta di matrimonio, che ha collezionato più di 200 commenti con congratulazioni e auguri ai futuri sposi.