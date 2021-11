Alessandro Borghese: chi è, carriera, mamma Barbara Bouchet, figlie

Alessandro Borghese è, ormai, il volto storico del programma tv “4 ristoranti”, programma che lo ha reso celebre per la sua bravura, sia come cuoco che come conduttore televisivo. Carattere brillante e schietto, Borghese è figlio della famosa attrice degli anni ’70 Barbara Bouchet. Passa la sua vita tra l’Italia e l’America, ma sceglie di portare avanti la sua carriera qui nel nostro Paese. Alessandro Borghese è sposato con Wilma Oliviero, ex showgirl e valletta del famoso quiz televisivo degli anni 89-90, “Ok il prezzo è giusto!”. I due si sono sposati nel 2009 e hanno due figlie: Arizona, nata nel 2012, e Alexandra, nata nel 2016. Alessandro Borghese ha anche dichiarato di avere un figlio più grande, nato d una precedente relazione, che vorrebbe tanto conoscere e di cui si occupa legalmente.

Alessandro Borghese – dettagli sintesi

Nome: Alessandro

Cognome: Borghese

Data di nascita: 19 novembre 1976

Età: 45 anni

Segno Zodiacale: Scorpione

Luogo di nascita: San Francisco (California)

Professione: chef e conduttore televisivo

Partner: Wilma Oliviero (2009 – a oggi)

Figli: Arizona, nata nel 2012, e Alexandra, nata nel 2016

Instagram ufficiale: @borgheseale

Alessandro Borghese chi è, vita privata, studi, mamma Barbara Bouchet

Alessandro Borghese è nato il 19 novembre del 1976 a San Francisco, città dello Stato della California (USA). Borghese, è figlio d’arte, sua madre, infatti, è la famosa attrice Barbara Bouchet. Termina gli studi diplomandosi presso l’ American Overseas School of Rome, e poi decide subito di inseguire il suo sogno e si imbarca sulle navi da crociera.

Alessandro Borghese carriera

Alessandro Borghese, oggi, è un famoso chef e conduttore televisivo, ma la sua carriera è iniziata dal basso. Una volta capito che il suo sogno sarebbe stato quello di entrare nel mondo della ristorazione, decide di imbarcarsi sulle navi da crociera, una volta terminati gli studi, iniziando come lavapiatti. La sua carriera nel mondo della ristorazione si smuove tra l‘Italia, Londra, New York e Parigi, dove lavora per alcuni ristoranti, sia come cuoco che come sommelier. Alessandro Borghese esordisce nel mondo della televisione nel 2004, con il programma in onda su RealTime, Cortesie per gli Ospiti. da li passerà alla conduzione di diversi programmi di cucina, come “L’ost”, “Chef per un giorno”, “Fuori menù”, la prima edizione di “Cuochi e fiamme”, fino ad arrivare al successo con il famoso format di successo Alessandro Borghese 4 ristoranti. Da settembre 2021, Borghese conduce un nuovo programma in onda sul canale 8, Game of Talents, insieme a Frank Matano e Mara Maionchi.

Alessandro Borghese moglie e figli

Alessandro Borghese è sposato con Wilma Oliviero, ex showgirl e valletta del famoso quiz televisivo degli anni 89-90, “Ok il prezzo è giusto!”. I due si sono sposati nel 2009 e hanno due figlie: Arizona, nata nel 2012, e Alexandra, nata nel 2016. Alessandro Borghese ha anche dichiarato di avere un figlio più grande, nato d una precedente relazione, che vorrebbe tanto conoscere e di cui si occupa legalmente.