Alessandro Cattelan: chi è, età, addio X Factor, moglie

Alessandro Cattelan è un famoso conduttore televisivo e radiofonico italiano, molto apprezzato dal pubblico. Alessandro è stato per circa 10 anni il volto storico del talent X-Factor. Nell’ultima edizione, andata in onda, nel 2020, in piena pandemia, lo stesso Cattelan ha annunciato il suo ritiro dalla conduzione del talent, che ha passato il testimone a Ludovico Tersigni. Da settembre 2021 inizia per Cattelan una nuova conduzione, questa volta in casa Rai, che lo vedrà alla conduzione del programma Da Grande.

Alessandro Cattelan – sintesi

Nome: Alessandro

Cognome: Cattelan

Data di nascita: 11 Maggio 1980

Età: 41 Anni

Segno zodiacale: Toro

Professione: Conduttore televisivo e conduttore radiofonico

Luogo di nascita: Tortona (Alessandria)

Profilo Instagram ufficiale: @alecattelan

Alessandro Cattelan vita privata, età, famiglia

Alessandro Cattelan è nato l’11 maggio 1980, in provincia di Alessandria, a Tortona. Molto legato ai suoi genitori, Alessandro, da piccolo, come la maggior parte dei bambini, sognava di diventare un calciatore. Ma, la sua carriera nel corso degli anni, la sua strada prende un verso totalmente diverso.

Alessandro Cattelan carriera professionale

Alessandro Cattelan è stato per anni il volto storico di X Factor, per ben 10 edizioni. Nell’ultima edizione, andata in onda, nel 2020, in piena pandemia, lo stesso Cattelan ha annunciato il suo ritiro dalla conduzione del talent, che ha passato il testimone a Ludovico Tersigni. Da settembre 2021 inizia per Cattelan una nuova conduzione, questa volta in casa Rai, che lo vedrà alla conduzione del programma Da Grande. Il programma andrà in onda la domenica sera il 19 e 26 settembre in prima serata su Rai Uno. Il suo esordio in tv, arriva nel 2001, nel programma in onda su All Music, dal titolo Play It.

Alessandro Cattelan moglie e figlie

Nell’aprile 2014 ha sposato la modella svizzera Ludovica Sauer, dalla quale ha avuto le figlie Nina (nata nel 2012) e Olivia (nata nel 2016).

Alessandro Cattelan tatuaggi

Alessandro Cattelan ama i tatuaggi. Ne conta oltre 15 in tutto il corpo.

Alessandro Cattelan instagram

Alessandro Cattelan è molto seguito sui social, con oltre 1,5 milioni di follower. Alessandro ama condividere con i suoi fan scatti divertenti e allegri, così come momenti importanti lavorativi. Sono infatti a oggi circa 1500 i post pubblicati sul suo profilo pubblico.