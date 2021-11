Alessandro corteggiatore Uomini e Donne: chi è, età, cognome, instagram, Andrea Nicole, sorpresa

Alessandro di Uomini e Donne è un ragazzo di 28 anni che è entrato nel programma, condotto da Maria De Filippi, per un appuntamento al buio, scegliendo poi di corteggiare Andrea Nicole, la tronista che ha raccontato il suo percorso di transizione, essendo nata in un corpo maschile. Alessandro, che di lavoro fa il social media manager, è stato più volte criticato per via del suo carattere apparentemente troppo calmo, passando per una persona non realmente interessata a Nicole. Alessandro è in competizione con Ciprian, un altro ragazzo che sta corteggiando la stessa ragazza e che, a detta di Alessandro, è il preferito dalla tronista. Il suo cognome è Verdolini ed è originario di Ancona.

Alessandro Uomini e Donne – dettagli sintesi

Nome: Alessandro

Cognome: Verdolini

Data di nascita: 23 settembre 1993

Età: 28 anni

Luogo di nascita: Ancona

Segno Zodiacale: Bilancia

Professione: Social media manager

Profilo Instagram Ufficiale:@aleverdo

Alessandro Uomini e Donne età, data di nascita, infanzia

Alessandro Verdolini è nato il 23 settembre del 1993 ad Ancona. Diplomato nella sua città, Alessandro, da sempre appassionato di comunicazione e social, decide di iscriversi all’università alla facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università di Macerata, specializzandosi in Comunicazione e Culture digitali.

Alessandro Uomini e Donne carriera

Alessandro sin da piccolo ha studiato per perfezionarsi nell’inseguire ciò che ha sempre desiderato fare, lavorare nel mondo della comunicazione. Laureato in Scienze della Comunicazione, specializzato in Comunicazione e Culture digitali, oggi Alessandro è un social media manager. Grazie al suo fisico, Alessandro muove anche alcuni passi nel mondo dello spettacolo, partecipando a qualche book fotografico e partecipando ad alcuni concorsi di bellezza, nel 2017, infatti, vince il concorso di Ragazzo Moda. Alessandro Verdolini, attualmente è uno dei corteggiatori di Andrea Nicole, al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Alessandro Uomini e Donne instagram

Alessandro Verdolini su Instagram ha un profilo privato, non è possibile, dunque, visionare i contenuti pubblicati. Non sappiamo se il suo profilo sia sempre stato privato oppure sia stata una decisione avvenuta in seguito alla sua partecipazione al programma Uomini e Donne. Il suo profilo conta oltre 12 mila followers.

Alessandro Uomini e Donne 21

Alessandro da settembre 2021 è uno dei corteggiatori di Uomini e Donne. Sceso per un appuntamento al buio, scegliendo poi di corteggiare Andrea Nicole, la tronista che ha raccontato il suo percorso di transizione, essendo nata in un corpo maschile. Alessandro è stato più volte criticato per via del suo carattere apparentemente troppo calmo, passando per una persona non realmente interessata a Nicole. Alessandro è in competizione con Ciprian, un altro ragazzo che sta corteggiando la stessa ragazza e che, a detta di Alessandro, è il preferito dalla tronista. Tra Alessandro e Andrea Nicole è scattata anche un bacio molto sentito, insieme seguito a un’esterna molto toccante e intima tra i due. Alessandro, tuttavia, durante l’ultima puntata andata in onda ha lascato lo studio in seguito a una sorpresa fatta da Nicole nei confronti del suo rivale Ciprian, sottolinenando a Nicole di non essersi sentito adeguatamente considerato vista la sorpresa inviatale in camerino da parte sua. Tra i due c’è stato un chiarimento e Alessandro rientra in studio.