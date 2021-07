Alessandro di Temptation Island: chi è, età, fidanzata Jessica, insultato dalle tentatrici

Alessandro fa parte di una delle sei coppie che sono appodate in questa nuova edizione di Temptation Island, programma in onda su canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Il suo cognome è Autera ed ha 27 anni. Alessandro partecipa in coppia con la sua fidanzata Jessica, con il quale è fidanzato da 7 anni. Jessica ha sette anni più di lui ma questo non sembra essere un problema. Alessandro ha un carattere molto sicuro di sè, appassionato di palestra, per mantenersi in forma, oltre a tanto allenamento, segue un’alimentazione specifica che lo porta a rispettare alimenti e orari ben precisi. Come professione, sembra che lavori all’interno dell’azienda di famiglia. E’ stata Valentina a voler partecipare a Temptation Island, in quanto sostiene che da quando è iniziata la loro convivenza, circa 2 anni fa, Alessandro è diventato monotono e poco intraprendente, tutto il contrario di quando si sono conosciuti. I due convivono a Trezzano sul Naviglio.

Alessandro Temptation Island – Scheda

Nome: Alessandro

Cognome: Autera

Anno di nascita: 1994

Età: 27 anni

Luogo di nascita: Milano

Professione: imprenditore

Profilo instagram ufficiale: @alessandrinoo_92

Alessandro di Temptation Island chi è

Alessandro Autera è nato a Milano, nel 1994, quindi ha 27 anni. Non sappiamo molto sulla sua vita privata. Sappiamo solo che sembrerebbe impiegato all’interno dell’azienda di famiglia. Appassionato di palestra, si allena molto e segue un’alimentazione bilanciata che gli permette di mantenersi in forma. Alessandro è fidanzato da sette anni con Jessica Mascheroni, con cui convive da due anni a Trezzano sul Naviglio.

Alessandro Autera e Jessica Mascheroni

Alessandro e Jessica sono una delle sei coppie che hanno scelto di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. I due stanno insieme 7 anni, e convivono da due nella casa di Jessica a Trezzano sul Naviglio. Alessandro ha sette anni in meno rispetto a Jessica. E’ stata proprio lei a decidere di partecipare alla trasmissione, a causa della monotonia che sta vivendo la coppia da quando hanno deciso di andare a convivere. Jessica sostiene che Alessandro, di cui si è innamorata per il suo carattere solare e intraprendente, adesso si sia trasformato in un “pantofolaio” e vorrebbe riaccendere il suo rapporto di coppia. A questa accusa, Alessandro risponde “E’ vero che sono cambiato, perché io mi sono divertito tanto in passato e non ho più bisogno di quel tipo di vita. Adesso mi basta lei. Quindi penso che il problema sia più suo“.

Alessandro Autera preso in giro dalle tentatrici di Temptation Islan

Alessandro, sin dal suo video di presentazione, ha mostrato, oltre al suo fisico scolpito di cui va molto fiero, anche un carattere molto sicuro che rasenta l’egocentrismo. Inoltre, durante i primi giorni di permanenza nel villaggio di Temptation Island, si è spesso isolato dal resto del gruppo per “mangiare”. Si, perchè il suo allenamento prevede, oltre agli esercizi, anche un’alimentazione molto rigida che segue orari predefiniti. Si è visto, dunque, il personale che lavora per la trasmissione, entrare in orari improbabili con in mano un vassoio con il cibo riservato ad Alessandro. Un trattamento “di favore” che non è stato gradito dalle single tentatrici presenti nel villaggio. A detta loro, Alessandro sarebbe troppo fissato con il suo fisico e troppo sicuro di se. Del resto, già durante la prima puntata, Alessandro si era messo a petto nudo vicino a un tentatore per metter ein mostra il suo fisico.