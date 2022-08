Alessandro Egger, chi è? house gucci, fidanzata, pechino express

Alessandro Egger è un modello italo-serbo, con un bagaglio di esperienze anche nel settore cinematografico.

Alessandro Egger: biografia e vita sentimentale

Alessandro Egger, figlio della “gran dama” Cristina Vittoria Egger Bertotti, nasce a Belgrado il 6 settembre del 1991. Egli, all’età di 6 anni, insieme alla famiglia approda in Italia. Inizialmente, egli dimora nella provincia di Como, per poi trasferirsi in seguito nella centralissima Milano. La sua carriera professionale comincia alla giovanissima età di 13 anni, attraverso la partecipazione di spot pubblicitari, in particolare della cioccolata Kinder. Prima di fare una panoramica sulla vita professionale del bel ragazzo dagli occhi cerulei, mettiamo a tacere la curiosità delle innumerevoli fan che vorrebbero incontrarlo lungo la loro strada. Ebbene donne, il nostro caro Alessandro è super blindato. Infatti, egli è impegnato sentimentalmente da circa 5 anni con la modella rumena Madalina Doroftei. Date le prove matrimoniali con la convivenza sotto lo stesso tetto, non c’è dubbio che si tratti di una storia davvero importante.

La carriera di Alessandro Egger come modello

Alessandro, per poter assistere all’ascesa della sua carriera, ha dovuto combattere e mettere a tacere alcuni mostricciattoli, ossia tutti coloro che l’hanno biasimato e offeso per il suo peso. Già perché la bellezza statuaria del modello italo-serbo fino all’età di 22 anni era racchiusa in un peso di oltre 96 Kg. E sono proprio la sua costanza e ambizione, dimostrate in questa circostanza, che l’ho hanno reso uno dei volti noti più ricercati e più seguiti al momento. Infatti, oltre che in veste di modello, il bambino della kinder ha avuto modo di calarsi anche nei panni di attore.

Da Un medico in famiglia a Shades of Truth

A questo riguardo, si ricordano la sua partecipazione al fianco di Lino Banfi, nel cast della longeva serie tv Un medico in famiglia; e poi nella commedia drammatica Shades of Truth, articolata in 25 episodi. Quest’ultimo sceneggiato televisivo ha dato la possibilità al giovane Alessandro di collaborare con attori dal calibro performante come Christofer Lambert e Giancarlo Giannini.Non cade nel dimenticatoio il ruolo di Nick, nella serie tv The band, dove egli è proprio uno dei componenti della banda, nota alla storia televisiva con il nome Garage.

A bordo di Pechino Express con la “gran dama”

Il giovanissimo talento ha dato prova delle sue qualità non solo nel campo della moda e della recitazione, bensì anche nelle vesti di “giocatore”. A questo proposito si ricorda la sua partecipazione, insieme alla mamma, al programma televisivo Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca. Ecco, che così egli diventa una delle coppie sfidanti in questo percorso di 7000, volto al raggiungimento di una meta determinata.

House of Gucci e la telefonata di Ridley Scott

Tra i ruoli di rilievo che accrescono maggiormente la sua fama, si menziona la recente presenza nel cast House of Gucci. Egli, in un’intervista telefonica ai microfoni di radio RTL 102.5 racconta le emozioni provate, un misto di incredulità ed euforia, quando è stato contattato direttamente da Ridley Scott. Ebbene sì, il produttore e regista cinematografico britannico, alla suonata età di 84 anni, si inchina al talento italo-serbo del giovanissimo Alessandro. E così il giovane prende parte all’adattamento cinematografico del libro House of Gucci. Una storia vera di moda, avidità e crimine.