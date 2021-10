Alessandro fidanzato Francesca Cipriani: chi è, lavoro, età

Alessandro è un imprenditore edile che non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se lavora per molti personaggi famosi. Ora è diventato popolare per essere il fidanzato della simpaticissima Francesca Cipriani, showgirl, attualmente concorrente del Gf Vip 6. Alessandro, che di cognome fa Rossi e ha 30 anni, qualche giorno fa è stato protagonista, insieme alla sia fidanzata, di un simpatico siparietto avvenuto durante una sopresa fatta proprio alla sua fidanzata che si trova rinchiusa da settembre.

Alessandro Rossi – dettagli informazioni

Nome: Alessandro

Cognome: Rossi

Anno di nascita: 1991

Età: 30 anni

Luogo di nascita: Cesenatico

Professione: Imprenditore edile

Partner: Francesca Cipriani

Alessandro Rossi chi è, età

Alessandro Rossi, noto per essere il fidanzato di Francesca Cipriani, showgirl e concorrente del Gf Vip 6, ha 30 anni ed è nato a Cesenatico. Nella vita è un costruttore edile, dove si occupa di curare e arredare le case dei Vip. Non sappiamo nient’altro della sua vita privata, in quanto Alessandro è molto riservato e geloso della propria privacy.

Alessandro Rossi e Francesca Cipriani

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è nata a Popoli, in provincia di Pescara, il 3 luglio 1984, ha dunque 37 anni. Francesca cresce in una famiglia unita, nonostante la separazione dei suoi genitori. Va a vivere con la madre, ma rimane, ugualmente, molto legata al padre. Francesca Cipriani è una famosa conduttrice televisiva e personaggio televisivo, nota per la sua partecipazione al programma “la pupa e il secchione”. Francesca, conosciuta per il suo fisico mozzafiato e per la sua simpatia è attualmente una concorrente del Grande Fratello VIp. Francesca Cipriani è legata sentimentalmente ad Alessandro Rossi, un imprenditore edile di successo. I due si dichiarano molto innamorati e l’ingresso di Francesca al GF Vip sembra non aver assolutamente messo in crisi il loro rapporto.