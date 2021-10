Alessandro Siani: chi è, vero nome, carriera, moglie

Alessandro Siani, all’anagrafe Alessandro Esposito, è un famoso attore, comico, cabarettista, sceneggiatore, regista, conduttore televisivo, umorista, scrittore e produttore cinematografico italiano. Nato a Napoli nel 1975, inizia la carriera da giovanissimo come cabarettista. Cambia il suo nome con il nome d’arte Alessandro Siani, dove il cognome “Siani” è in memoria del giornalista Gianfranco Siani, assassinato dalla camorra nel 1985. Sposato dal 2008, Alessandro ha due figli. Molto geloso della sua vita privata non ha account social, anche per questo non sappiamo molto sulla sua vita privata. La moglie, cos’ come i figli, non fanno parte del mondo dello spettacolo. Alessandro, da settembre 2021 conduce con Vanessa Incontrada il tg satirico Striscia la Notizia. La nuova coppia sostituisce Jerry Scotti e Michelle Hunziker.

Alessandro Siani – sintesi dettagli

Nome: Alessandro

Cognome: Esposito

Nome d’arte: Alessandro Siani

Data di nascita: 17 settembre 1975

Età: 46 anni

Segno Zodiacale: Vergine

Luogo di nascita: Napoli

Professione: attore, regista, sceneggiatore, comico, umorista, cabarettista, produttore cinematografico e scrittore

Alessandro Siani chi è, età, biografia

Alessandro Siani carriera

Alessandro Siani moglie e figli

Alessandro Siani instagram

