Alessia Cammarota: chi è, carriera, marito, Uomini e Donne, aborto

Alessia Cammarota è una nota influncer italiana, conosciuta dal pubblico per essere stata corteggiatrice per ben due edizioni consecutive nel porgramma tv Uomini e Donne. Inizialmente, scesa in studio per corteggiare Francesco Monte, che però scelse la sua Teresanna, Alessia riprova a cercare l’amore l’anno successivo, conoscendo il tronista Aldo Palmieri. La loro frequentazione davanti alle telecamere è fatta di alti e bassi ma alla fine i due decidono di lasciare lo studio insieme. Sposati dal 2014, sono genitori di Niccolò, nato nel 2015, e Leonardo, nato nel 2017. La coppia, nonostante a oggi sia molto solida e affiatata, nel 2016 ha dovuto affrontare un momento molto duro dovuto a un tradimento da parte di Aldo, ma poi sono tornati insieme più forti di prima.

Chi è Alessia Cammarota

Nome: Alessia

Cognome: Cammarota

Soprannome: Cammy

Data di nascita: 6 marzo 1992

Segno zodiacale: pesci

Età: 29 anni

Luogo di nascita: Napoli

Professione: imprenditrice e influencer

Marito: Aldo Palmieri

Figli: Niccolò Palmieri, Leonardo Palmieri

Profilo instagram ufficiale: @alessia_cammy_

Biografia

Alessia Cammarota è nata a Napoli il 6 marzo del 1992. Molto legata alla sua famiglia e alle sue due sorelle, si trasferisce a Roma molto presto per inseguire il suo sogno, aprire un centro estetico. Dal carattere forte e determinato, con non pochi sacrifici, Alessia, seppur giovanissima, diventa titolare del centro estetico Harmonie Estetica a Ciampino. Alessia è sempre stata incuriosita dal mondo dello spettacolo, da giovanissima partecipa al Concorso Miss Italia, con la fascia di Miss Deborah Lazio. Ma, la sua notorietà, arriverà con la partecipazione al programm tv Uomini e Donne. Attualmente, Alessia è sposata con Aldo Palmieri, conosciuto all’interno del programma di Maria De Filippi. I due vivono a Catania, città natale di lui, dove, fino a poco prima della pandemia gestivano insieme il bar Keep Up.

Carriera

Alessia, sin da giovanissima si è buttata a capofitto nel lavoro. Appena maggiorenne apre un centro estetico a Ciampino, Harmonie Estetica. Una volta trasferitesi nella capitale, inizia a barcamenarsi anche nel mondo dello spettacolo e acquisisce notorietà partecipando per ben due edizioni consecutive al programma tv Uomini e Donne. La sua seconda partecipazione le ha sicuramente portato fortuna, visto che, in veste di corteggiatrice, ha lasciato lo studio insieme al tronista, Aldo Palmieri. I due vanno subito a vivere insieme a Catania, città natale di Aldo, dove aprono e gestiscono il bar Keep Up, successivamente chiuso a causa della pandemia. Adesso, Alessia è diventata una vera e propria influencer, molto seguita. Il suo profilo instagram vanta circa 870 mila follower. Lei stessa ha dichiarato che attualmente la sua entrata economica proveniene dai social network e ad alcuni investimenti che ha fatto insieme al marito.

Alessia Cammarota e tradimento Aldo Palmieri

Alessia e Aldo si sono scelti nel 2013 e dopo un anno si sono sposati e sono diventati, nel 2015, genitori del piccolo Niccolò. Una storia che ha fatto sognare i fan ma, la coppia, nel 2016 ha dovuto affrontare una grave crisi. Aldo, infatti, ha confessato di essersi allontanato da casa e di aver tradito la moglie Alessia, ancora visibilmente innamorata. La loro forza e il loro amore hanno fatto si che riuscissero a ricostruire il loro rapporto e ora sono tornati insieme più felici che mai. Nel 2017, nasce anche il loro secondo figlio, Leonardo.

Alessia Cammarota aborto

A marzo purtroppo la coppia Cammarota- Palmieri si trova a dover affrontare un momento molto difficile, un brutto lutto che ha colpito l’intera famiglia. Alessia e Aldo, poche settimane prima avevano annunciato, con un video molto divertente che coinvolgeva anche i figli, di essere in attesa di un altro bambino. Molti i messaggi di congratulazioni e gli auguri, quando durante il tradizionale baby shower, hanno saputo che stava per arrivare un altro maschietto. Purtroppo, però, durante una visita di controllo, Alessia e Aldo si sono sentiti dare una notizia che nessun genitore vorrebbe ricevere, purtroppo il cuore del piccolo aveva smesso di battere. Alessia, a distanza di tempo dalla triste notizia, ha voluto ringraziare le persone che le sono state vicino in un momento così doloroso.