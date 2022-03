Alessia Costantino, chi è? Età, data di nascita, anni, Instagram, Davide Silvestri

Alessia Costantino è la fidanzata dell’attore milanese Davide Silvestri, recentemente posizionatosi al secondo posto sul podio del GF Vip 6. Vediamo si seguito se è possibile scoprire qualcosa in più.

Chi è Alessia Costantino, età e profilo Instagram

Alessia, detta Lilì, nota per essere legata sentimentalmente al famoso attore di fiction tv Davide Silvestri, è praticamente sconosciuta e non si sa niente né della sua età, data di nascita, lavoro o professione né della sua presenza sui social!

Televisivamente parlando, Alessia è intervenuta solamente in un collegamento con la casa del Grande Fratello Vip 6, reality al quale ha partecipato il suo fidanzato arrivando secondo, e gli ha fatto anche una sorpresa per San Valentino, che tutti gli innamorati festeggiano il 14 febbraio. In quella occasione Alessia ha ricevuto una dichiarazione d’amore dal suo Davide, davanti a tutta Italia.

L’amore tra Davide Silvestri ed Alessia Costantino

Il grande pubblico ha conosciuto Alessia Costantino come Lilì e in occasione delle sorprese fatte dalla ragazza al proprio fidanzato Davide Silvestri, noto attore televisivo. Tutto quello che si sa di Alessia è che sicuramente non fa parte del mondo dello spettacolo e dello show business e non possiede nemmeno un profilo Instagram pubblico, per cui si tratta di una personalità molto riservata.

Un altro aspetto noto, uno dei pochi, è che Alessia e Davide vivono insieme in Brianza ormai da più di un anno e l’allontanamento dell’attore dalla vita di coppia, necessario per poter partecipare al GF Vip 6, avrebbe fatto bene ad entrambe, facendo loro capire quale sia la forza e l’importanza del sentimento che li lega.

Proprio all’interno delle quattro mura della casa più spiata d’Italia, poi, l’attore avrebbe detto per la prima volta alla fidanzata “ti amo“, cosa che prima non aveva mai fatto. Nel corso di una visita di Alessia nella casa, Davide si è infatti inginocchiato, facendole una dichiarazione d’amore in piena regola. Le sue parole sono state: “ti devo dire una cosa e lo faccio come se fosse una promessa di matrimonio. Ti amo da impazzire“.

La ragazza è rimasta sorpresa da questa dimostrazione plateale e non ha potuto fare a meno di commuoversi, dichiarando anche si essere rimasta parecchio sorpresa per questa iniziativa del suo fidanzato e che il suo inginocchiarsi ha rappresentato per lei una forte emozione. Alessia non è riuscita a realizzare pienamente quel che era esattamente successo nemmeno nei giorni successivi all’episodio.

Davide Silvestri è si un attore conosciuto da tutti e molto noto soprattutto al pubblico televisivo, ma c’è da credere che i suoi valori, tramandati dai genitori Pina e Andrea, siano ben saldi. Quando il cugino Kekko dei Modà gli ha fatto una sorpresa andando a trovarlo nella casa, Davide gli ha confessato di aver lasciato una lettera per Alessia prima di partire per partecipare al GF Vip.

Ora che l’attore è uscito dalla casa, posizionandosi sul podio dei vincitori al secondo posto, sicuramente la sua Alessia sarà più che soddisfatta ed orgogliosa di lui, ma anche felice di essersi ricongiunta al suo amore!