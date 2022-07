Alessio La Padula, Chi è? Amici, età, oggi, Ilary Blasi

Il nome di Alessio La Padula negli ultimi tempi, sta tornando sempre più alla ribalta. L’ex ballerino di Amici, tornato poi nella scuola come ballerino professionista, si sta mettendo sempre più al centro del gossip per la presunta relazione con Ilary Blasi. Quest’ultima proprio negli ultimi giorni, in un comunicato stampa congiunto, ha reso nota la sua separazione dal ex calciatore della Roma Francesco Totti, con cui ha condiviso ben vent’anni di matrimonio e tre figli.

Chi è Alessio La Padula

Alessio La Padula è un ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ha partecipato all’edizione del 2016, per poi tornare, nel 2019 come ballerino professionista della scuola. Il suo nome in questi giorni sta rimbalzando sul web, a causa del rumor che lo vedrebbe come nuovo fidanzato della presentatrice dell'”Isola dei Famosi” Ilary Blasi.

Alessio La Padula è nato il 4 settembre del 1996 ad Eboli, in provincia di Salerno, ha 23 anni due tatuaggi sul corpo parentesi uno sul petto e l’altro sul braccio destro parentesi ed è del segno zodiacale della Vergine.

Il suo amore per la danza inizia prestissimo, Alessio comincia a ballare a soli 10 anni. Quattro anni dopo il Russian Ballet college lo seleziono per essere uno dei suoi studenti il suo sogno è quello di diventare un ballerino di professione e, per farlo, nonostante la frequentazione di Accademia di danza prestigiose nel 2016 decide di partecipare al talent show condotto da Maria De Filippi “Amici”.

In quell’edizione il suo talento viene subito fuori, tanto da valergli riconoscimenti prestigiosi, quali ad esempio: lo stage vinto per frequentare la Parson Dance di New York è l’ingaggio come ballerino da parte di Emma Marrone, che lo ha portato nel suo tour di tutta Italia.

Nel 2019 è entrato a far parte del cast di “Amici” come ballerino professionista. Il suo ruolo era quello di dare supporto e non forte ai concorrenti sulla danza sia durante the time, sia durante il sabato che, ovviamente, al serale.

I rumors su Ilary Blasi

È di pochissimi giorni fa l’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo 20 anni di matrimonio e dopo aver avuto tre figli è costruito un impero dal punto di vista economico, il re e la regina di Roma si separano.

I rumors sul web corrono sia da una parte che dall’altra: C’è chi dice che la causa della rottura sia il tradimento che Ilary ha subito la parte di Francesco, con una certa Noemi e chi, invece, giurerebbe che le cause siano altre.

I rumors però non riguardano soltanto il Pupone, ma anche la stessa Blasi pare infatti che quest’ultimo sia stata avvistata con il ballerino Alessio La Padula. Alcuni giornali dicono che due si sarebbero conosciuti già in passato grazie ad un programma di Canale 5.

Tuttavia questo rimane un rumors e niente più né l’una nell’altro hanno infatti mai smentito o confermato la notizia. Quello che invece sappiamo con certezza è che, almeno fino a qualche mese fa, il ballerino era fidanzato con Elena D’Amario, quest’ultima è anch’essa una ballerina proveniente dalla scuola di Maria De Filippi.