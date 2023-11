Alex Belli, Caterina Balivo affronta il tradimento al Grande Fratello Vip: ecco la reazione di Delia Duran

A “La Volta Buona”, Caterina Balivo ha ospitato Alex Belli e Delia Duran. Durante l’intervista, Alex Belli ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip, focalizzandosi sulla sua relazione con Soleil Sorge. Ha descritto il suo percorso all’interno della casa come un momento di smarrimento seguito da una riscoperta di sé stesso. Ha sottolineato che i reality show come il Grande Fratello Vip creano una sorta di “bolla” in cui le dinamiche relazionali vengono amplificate e fraintese dall’esterno. In particolare, ha menzionato una “chimica artistica” con Soleil, che ha avuto un forte impatto su di lui.

Tuttavia, Alex Belli ha confessato di aver deciso di uscire dal programma in un certo momento perché non riusciva più a gestire la situazione. Successivamente, ha raccontato di aver chiesto a Delia Duran di entrare nella casa per capire meglio ciò che stava vivendo. Delia, che è la compagna di Alex, ha accettato la sua decisione e ha dimostrato di avergli perdonato.

La reazione di Caterina Balivo e l’intervento di Delia Duran

La reazione di Caterina Balivo a queste parole è stata piuttosto sorprendente. Ha commentato sarcasticamente la “chimica artistica” tra Alex e Soleil e ha criticato il termine “alchimia artistica”. Ha enfatizzato che non avrebbe perdonato facilmente una situazione simile, soprattutto in presenza di un tradimento in diretta. Caterina ha espresso la sua indignazione e ha minacciato Alex di una reazione molto più forte se si fosse trovata nella stessa situazione.

Delia Duran è intervenuta per spiegare perché aveva scelto di perdonare Alex: