Alex Belli: chi è, vero nome, età, moglie, problemi figli

Alex Belli , all’anagrafe Alessandro Gabelli, è un famoso e apprezzato attore italiano di 38 anni. Diventato famoso sul piccolo schermo per essere stato uno dei protagonisti della fortunata soap opera, Centovetrine. Attualmente, Alex è un concorrente del Grande Fratello Vip. Fidanzato con la modella e attrice venezuelana, Delia Duran, i due si sono sposati recentemente, nel mese di giugno. Come ha dichiarato Alex, il loro sogno è quello di mettere su famiglia al più presto.

Alex Belli – sintesi

Nome: Alessandro

Cognome: Gabelli

Nome d’arte: Alex Belli

Data di nascita: 22 dicembre 1982

Età: 38 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Luogo di nascita: Parma

Professione: Modello, attore, fotografo

Profilo Instagram: @alexbelli

Alex Belli chi è, data di nascita, famiglia, vita privata

Alessandro Gabelli, ma per tutti è Alex Belli, è nato a Parma il 22 dicembre 1982. Molto legato alla sua famiglia che gestisce un allevamento di cavalli, Alex è appassionato sin da piccolo di recitazione e musica. Studia vari strumenti e impara a suonare il pianoforte. Inizia la sua carriera come modello, ma la popolarità arriva nel 2009 con la parte in Centovetrine, nella quale recita fino al 2015. Attualmente è un concorrente del Gf Vip. Alex non è nuovo nel mondo dei reality, ha infatti, partecipato anche all’Isola dei famosi.

Alex Belli carriera professionale

Alex Belli è un noto come attore, modello e fotografo. Nel 2007 apre a Milano il suo studio da fotografo e videomaker, AxB Production. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modello, sfilando in giro per il mondo e per importanti brand. Nel 2007 debutta nel mondo del teatro con lo spettacolo La surprise de l’amour, e successivamente recita nella soap opera Centovetrine, che gli farà raggiungere il successo. Nell’inverno 2012 partecipa, in coppia con Samanta Togni, come concorrente all’ottava edizione del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle e nel 2015 è un naufrago de L’Isola dei Famosi. Nel 2018 debutta in teatro con il musical “Men in Italy: the musical fashion show”. Attualmente è un concorrente del Gf Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Alex Belli moglie

Alex Belli, nel 2013 sposa la modella slovacca Katarina Raniakova, con cui si separa ufficialmente nel 2017, sembrerebbe a causa di un tradimento da parte di lui. A seguito della separazione dalla bella modella, Alex si lega per due anni, dal 2017 al 2019, con la modella marocchina Mila Suarez (all’anagrafe Nadia El Ainauoi). Non appena terminata anche questa importante relazione, l’attore italiano inizia una relazione con la modella e attrice venezuelana Nusat Del Valle Duran Perez, conosciuta come Delia Duran. I due si sposano il 26 giugno 2021.

Alex Belli problemi figli

Alex Belli all’interno del Gf Vip si è lasciato andare a una confidenza molto delicata con un’altra concorrente, Manila Nazzaro. Da quanto ha dichiaro l’attore, sembrerebbe che il suo primo matrimonio sia finito anche perché lui e la sua, ex, moglie non riuscivano ad avere dei figli.