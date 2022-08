Alex Nuccetelli chi è? Moglie, figlia, Totti, età, Instagram

Alex Nuccetelli, un Pr romano estremamente famoso nella vita notturna della capitale, ha avuto un ruolo di primo piano nella storia d’amore – purtroppo naufragata – tra il calciatore della Roma Francesco Totti e la sua ex, Ilary Blasi.

La storia d’amore è stata sotto i riflettori per gran parte degli ultimi vent’anni, diventando iconica del gossip italiano. La fine dell’amore tra la letterina ed il calciatore, infatti, ha rappresentato anche la fine di un’epoca in cui la coppia “velina e giocatore di calcio” era all’ordine del giorno. Totti ed Ilary, che hanno tre figli piccoli (Cristian, Chanel e Isabel), si sono detti addio di recente, spezzando il cuore di tutti gli italiani. Ma che ruolo ha avuto l’amico e confidente di Totti, Alex Nuccetelli, all’interno della faccenda? Scopriamo qualcosa in più su di lui!

Alex Nuccetelli chi è? Moglie, età, fidanzata

Alex, 45 anni, è uno dei re della vita notturna di Roma: nel mondo della movida capitolina, è celebre per i suoi party di élite e la presenza di moltissimi VIP. I suoi studi, che lo hanno portato all’Università di Brescia, sono poi diventati parte integrante della sua vita sociale. Oltre ad organizzare eventi, inoltre, lavora anche come body builder e online coach.

Si tratta, in fin dei conti, di un grande imprenditore di se stesso e di un abile diplomatico della vita notturna e festaiola. Il suo momento di gloria, avuto nel 1995, è dovuto al matrimonio con la VIP italiana, la ballerina Antonella Mosetti. Dopo la fine della relazione con la showgirl, gli vengono attribuiti vari flirt con altre donne dello spettacolo (mai confermati). Un esempio? Valeria Marini, Sara Tommasi e la velina Melissa Satta.

Al momento, non sembra essere fidanzato e la sua vita privata risulta essere piuttosto misteriosa. Nonostante tenga molto a mantenere un profilo basso, i suoi social sono pieni di dettagli sul suo business, attraverso post dedicati alla palestra e agli eventi da lui organizzati.

Alex Nuccetelli: Instagram, Foto, rapporto con Totti

Il body builder, per promuovere le sue attività, fa largo uso dei social ed in particolar modo di Instagram. Si tratta, infatti, di una delle finestre più importanti per chi ha intenzione di promuovere la propria professione indipendente anche attraverso il culto del personaggio.

Il suo account Instagram? @alexnucce! Ma in che modo l’imprenditore ha influito sulla vita sentimentale del bomber Francesco Totti? A quanto pare, è stato proprio lui ad introdurre Ilary – all’epoca Letterina – al Pupone.

Ma molti rumor vogliono che il gossip al riguardo non finisca qui: a quanto pare, sarebbe stato lo stesso Alex a presentare Noemi Bocchi (l’attuale fiamma) al Capitano. Ben presto, tuttavia, è arrivata la smentita da parte di Nuccetelli. “Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato. Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati” ha detto a Il Messaggero.