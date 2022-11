Alice Campello, chi è? Modella, influencer, Alvaro Morata

Carmela Campello è una delle più note influencer, con un profilo instagram che può contare più di due milioni di followers. La ragazza, originaria di Mestre, fa della bellezza e dell’ eleganza le sue caratteristiche principali, con parole ed opinioni mai sopra le righe o banali. Carmela Campello, per amore, si è trasferita dall’ Italia alla Spagna in quanto è riuscita a conquistare il cuore del famoso calciatore Alvaro Morata. Una coppia che sembra davvero molto affiatata, grazie alla foto con cui la nota influencer aggiorna il suo profilo instagram, in cui il marito ed i suoi figli vengono messi particolarmente in evidenza. In terra iberica, la donna ha conquistato tutti grazie al suo modo di fare molto schietto e socievole, che la rende uno dei personaggi pubblici più in vista al momento.

Alice Campello, biografia

Alice Campello nasce a Mestre, il 5 marzo 1995. La ragazza è nata sotto il segno dei pesci, un segno zodiacale che conferisce alle persone quella sorta di mistero che tanto affascina. Infatti, la ragazza sfrutta in pieno queste sue qualità di innato fascino. Nonostante la giovane età, la nota influencer è sposata da alcuni anni con il calciatore ex Juventus Alvaro Morata. Dal matrimonio con quest’ ultimo sono nati tre splendidi figli: i gemelli Alessandro e Leonardo nel 2018 e il piccolo Edoardo, nel 2020. Una famiglia affiatata e molto unita, tipica di un matrimonio felice. La ragazza ha seguito il marito in tutte le sue esperienze calcistiche, sia in Inghilterra che in Italia. Anche in Spagna, l’ influencer ha voluto aggregarsi al marito con tutta la famiglia. Una dimostrazione di grandissimo affetto, da cui Morata trae la propria forza e il proprio orgoglio quotidianamente e nelle sfide che affronta da giocatore.

La famiglia in veneto

Alice Campello è figlia di Andrea Campello e di Maria Limbramesso. La ragazza ha avuto sin dall’ infanzia una vita molto agiata in quanto il padre è a capo della famosa Campello Motors SPA. Noto imprenditore, Andrea Campello ha sempre voluto il meglio per la sua famiglia e la piccola Alice è sempre stata la più coccolata in famiglia. Campello è partito quasi da zero, creando un vero e proprio impero ed ha legato la sua vita ai motori, sua grande passione. La ragazza, nonostante le sue condizioni agiate, ha preferito seguire la sua strada e ha frequentato l’ università, affacciandosi di tanto in tanto sul mondo dei social. Diventando sempre più popolare e vedendo che la schiera dei suoi fans cresceva sempre di più, Alice Campello ha seguito il mondo della moda, realizzandosi nella professione di modella. Ruolo che non ha abbandonato neanche ora in quanto richiestissima per il suo modo di porsi.

La sue doti da imprenditrice

La Campello ha nel sangue le grandi doti imprenditrici del padre. Infatti, ha creato una sorta di brand tutto suo che si chiama Masqmai: prodotti per la pelle e per il viso che riscuotono un discreto successo. La Campello ha una carriera completamente separata da quella del marito nel campo della moda e della cosmetica. Tuttavia, le immagini con il consorte testimoniano una forte complicità davvero difficile da trovare nelle giovani coppie di oggi.