Alimentazione alla centrale di Cerbobil, ripristinata dopo una nuova interruzione di corrente – Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha annunciato lunedì di essere stata informata dalle autorità ucraine del ripristino dell’alimentazione per la centrale nucleare di Chernobyl.

Ricercatori ucraini nello stabilimento di ChernobylFoto: SSE Chornobyl NPP / SWNS / Immagini Profimedia

L’alimentazione era stata riaccesa danneggiato “dalle forze di occupazione”. “Il personale ha ripreso le operazioni per ricollegare l’impianto alla rete elettrica”, ha scritto l’AIEA su Twitter.

“Come riportato in precedenza, la disconnessione della centrale nucleare di Chernobyl dalla rete la scorsa settimana non ha avuto un impatto critico sulle caratteristiche di sicurezza essenziali, poiché il volume dell’acqua di raffreddamento nell’impianto di stoccaggio del combustibile esaurito era sufficiente per mantenere la dissipazione del calore senza alimentazione. Inoltre la scorsa settimana, il regolatore ha affermato che un rapporto di analisi sulla sicurezza per l’impianto di combustibile esaurito ha concluso che non ci sarebbe “nessun impatto sui sistemi di sicurezza essenziali” in caso di interruzione totale dell’alimentazione, anche dai generatori diesel. Il regolatore ha affermato che le attuali riserve di diesel durerà fino alla sera del 15 marzo”, ha anche precisato l’Agenzia, secondo News.ro.