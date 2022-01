Alimenti naturali: quali mettere sulla nostra tavola

Oggigiorno, malgrado le cattive abitudini, vorremmo riuscire ad alimentarci in modo sano, senza privarci del piacere di qualche piccola trasgressione, ma con alimenti naturali. Molto spesso ci risulta difficile comprendere la vera natura di prodotti che portano sull’etichetta aggettivi come “naturale” o alimenti bio: termini di questo tipo hanno un significato vago anche se commercialmente accattivante. Sarà quindi opportuno chiarire cosa significa cibo naturale.

Alimenti naturali, la definizione

I prodotti naturali alimentari sono innanzitutto alimenti integrali; insomma cibi naturali che si presentano così come la natura li propone, completi di tutte le parti cheportano benefici all’organismo.. Alimenti integrali sono quindi la frutta e le verdure fresche, i legumi, i cereali completi di crusca e di germe, il sale marino integrale, l’uovo, la frutta oleosa (noci, nocciole, mandorle…) e così via.

Una caratteristica di questi cibi è che possono essere utilizzati dal nostro organismo con poche e semplici manipolazioni o addirittura crudi in modo che la loro capacità di darci forza e nutrimento sia ancora integra.

Se, oltre a scegliere questa tipologia di cibi, si scelgono anche prodotti alimentari bio, avrete anche garanzie per quanto riguarda il metodo di coltivazione.

Cosa evitare

Al contrario gli alimenti non naturali, e quindi non integrali, sono spesso eccessivamente impoveriti di vitamine, sali minerali, enzimi e fibre grezze a causa di ripetute e profonde manipolazioni adottate per la loro preparazione e conservazione. Ci riferiamo ai succhi di frutta, ai legumi e alle carni in scatola, al riso brillato e molti altri alimenti denaturati.

Un prodotto naturale costituisce un “insieme” la cui azione, nel nostro organismo, è molto maggiore della somma delle attività di tutti i suoi costituenti. Ecco perché non è sufficiente aggiungere la crusca alla farina raffinata per avere farina integrale, che invece si ottiene macinando i chicchi dei cereali completi di tutte le loro parti. Un altro illuminante esempio di come il consumatore meno esperto venga ingannato da un’etichetta poco chiara, è quello dell’olio di semi dietetico vitaminizzato. Si tratta di oli di semi rettificati (e quindi denaturati) integrati con vitamine liposolubili.

Da questi prodotti trattati e integrati non ne verrà alcun vantaggio per l’organismo; impariamo quindi a leggere bene le etichette evitando prodotti ben presentati ma che non danno garanzia di serietà nella scelta degli alimenti utilizzati, nella loro lavorazione e conservazione.

Alimenti naturali: dove trovarli

Un alimento naturale, per essere veramente tale, deve provenire da coltivazioni biologiche. In queste coltivazioni viene escluso l’utilizzo di concimi chimici, diserbanti e anticrittogamici tossici. Analogamente anche la carne può essere ottenuta con metodi biologici: escludendo cioè forzature nella crescita degli animali con l’utilizzo di ormoni ed evitando l’eccessiva somministrazione di farmaci.

Per questo è bene fare la spesa presso alimentari bio; oppure si possono anche cercare prodotti alimentari biologici online.

Fortunatamente si sta diffondendo una “coscienza biologica”; infatti gli agricoltori che hanno superato il sistema chimico e che hanno introdotto nel ciclo produttivo il metodo biologico-biodinamico sono ormai numerosi. La distribuzione di questi prodotti alimentari naturali e veramente sani comincia a essere diffusa e capillare; esiste un’esigenza e una richiesta così forte in tal senso che anche l’aspetto commerciale per i produttori ‘biologici’ è un problema in gran parte risolto.