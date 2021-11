Alimenti ricchi di ferro, quali sono? La tabella, le proprietà del ferro

Cibi che contengono ferro

L’anemia da carenza di ferro è un tipo comune di anemia – una condizione in cui il sangue manca di adeguati globuli rossi sani. I globuli rossi trasportano l’ossigeno ai tessuti del corpo. Senza abbastanza ferro, il tuo corpo non riesce a produrre una sostanza nei globuli rossi che permette loro di trasportare ossigeno (emoglobina). Di conseguenza, l’anemia da carenza di ferro può farti sentire sempre stanco e con il fiato corto. Di solito è possibile correggere l’anemia da carenza di ferro con un’integrazione di ferro. A volte sono necessari ulteriori test o trattamenti per l’anemia da carenza di ferro.

Gli alimenti che contengono ferro

Puoi ridurre il rischio di anemia da carenza di ferro scegliendo cibi ricchi di ferro.

Alimenti con ferro alto:

Carne rossa, maiale e pollame

Frutti di mare

Fagioli

Verdure a foglia verde scuro, come gli spinaci

Frutta secca, come uva passa e albicocche

Cereali, pane e pasta arricchiti di ferro

Piselli

Il tuo corpo assorbe più ferro dalla carne che da altre fonti. Se si sceglie di non mangiare carne, potrebbe essere necessario aumentare l’assunzione di alimenti vegetali ricchi di ferro per assorbire la stessa quantità di ferro di chi mangia carne.

Scegliere alimenti contenenti vitamina C per migliorare l’assorbimento del ferro

Puoi migliorare l’assorbimento del ferro da parte del tuo corpo bevendo succo di agrumi o mangiando altri cibi ricchi di vitamina C nello stesso momento in cui mangi cibi ricchi di ferro. La vitamina C nei succhi di agrumi, come il succo d’arancia, aiuta il tuo corpo ad assorbire meglio il ferro alimentare.

Alimenti ricchi di ferro tabella

La vitamina C si trova anche in:

Broccoli

Pompelmo

Kiwi

Verdure in foglia

Meloni

Arance

Peperoni

Fragole

Mandarini

Pomodori

Prevenire l’anemia da carenza di ferro nei neonati con alimenti che contengono ferro assimilabile

Per prevenire l’anemia da carenza di ferro nei bambini, nutri il tuo bambino con latte materno o formula arricchita di ferro per il primo anno. Il latte di mucca non è una buona fonte di ferro per i bambini e non è raccomandato per i bambini sotto 1 anno. Dopo i 6 mesi di età, iniziate a nutrire il vostro bambino con cereali arricchiti di ferro o purea di carne almeno due volte al giorno per aumentare l’assunzione di ferro. Dopo un anno, assicuratevi che i bambini non bevano più di 20 once (591 millilitri) di latte al giorno. Troppo spesso il latte prende il posto di altri alimenti, compresi quelli che sono ricchi di ferro.

La tabella con i 5 alimenti che contengono molto ferro

Carne (oltre 4 mg di ferro per 100 grammi di prodotto)

100 grammi di prodotto) Pesce (100 grammi contengono circa 2 mg di ferro )

) Uova (un tuorlo, 2.7 mg di ferro )

) Legumi secchi (100 grammi di lenticchie contengono 3.3 mg di ferro )

) Frutta secca (mandorle, noci, circa 3 mg per 100 grammi di prodotto.