Alitaia tempo di crisi, migliaia gli stipendi a rischio

Crisi Alitalia, stipendi a rischio. In una lettera inviata ai dipendenti, Il commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, motiva le ragioni salienti dell’aggravamento della crisi senza fine della Compagnia di Bandiera.

Crisi Alitalia, le parole di Leogrande

Leogrande pone l’accento sul minore indennizzo sinora autorizzato dalle Ue, pari a 272 milioni di euro. Nonchè sull’eccessiva lungaggine burocratica che pesa sugli adempimenti per l’avvio di Ita, la nuova Compagnia pubblica che nascerà dalle ceneri della “vecchia” Alitalia. Mentre Ita ritarda l’avvio, Alitalia è ormai a corto di liquidità e rischia di non poter adempiere al pagamento degli stipendi di febbraio. Già quelli di dicembre sono stati pagati in ritardo.

Stipendi a rischio

Ora si concretizza sempre di più il rischio di non poter pagare gli stipendi alla fine di questo mese. I 77 milioni di euro di indennizzi da Covid stanziati dal governo Conte non sono stati ancora autorizzati dalla Commissione Ue e ancora non è stata inviata a Bruxelles la rendicontazione fino a dicembre.