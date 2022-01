Alito cattivo bambini, cosa fare? Cause, rimedi

L’alito cattivo bambini è un problema che affligge moltissimi genitori per questo è importante conoscere le cause di alitosi nei bimbi. Il problema è piuttosto diffuso e ciò che causa l’alito pesante è da ricercare in diverse problematiche.

Alito cattivo cause

Le cause alitosi – l’alito pesante nei bambini o l’alito cattivo nei bambini, conosciuto meglio come alitosi bambini – sono simili o diverse da quelli degli adulti. I sintomi in comune riguardano una scarsa igiene orale o dei problemi intestinali. La specifica alitosi nei bambini è invece causata da tonsilliti e acetone.

Le prime due si risolvono con un’accurata pulizia dentale da fare almeno tre volte al giorno e con una dieta equilibrata. Niente snack e cibo spazzatura, quindi! L’alito cattivo mattina può essere causato proprio da uno scorretto funzionamento dell’intestino. Durante la notte la saliva rimane a riposo e non deterge la bocca ma risvegliandosi rientra in azione e svolge correttamente la sua funzione. Il problema pertanto scompare nel giro di poche ore.

Le malattie alle vie respiratorie, tipiche della stagione invernale, possono causare raffreddori, tonsilliti e di conseguenza alito pensante bimbi e occhiaie nei bambini. L’alito acido è causato da un eccesso di muco. La decomposizione del muco da parte dei batteri crea l’alito cattivo bimbi. Ma la situazione più frequente è l’alito acetonico.

Acetone bimbi

L’acetone nei bimbi o la chetosi bambini si può manifestare sia nei neonati che nei bambini più grandi. L’acetone neonati e l’acetone bambini si trattano allo stesso modo. Avviene quando si bruciano i corpi chetonici.

Acetone cause:

Gli zuccheri sono terminati e quindi l’organismo per recuperare energia inizia a bruciare i grassi. Questo processo crea alito cattivo che sa quasi di cibo andato a male. Succede quando il neonato o il bimbo hanno avuto la febbre o sono soggetti a uno sforzo eccessivo. Oppure quando consumano troppi cibi grassi.

Acetone rimedi

Se il pediatra ha diagnosticato un cattivo significato di acetone prescriverà un test da fare. Si tratta di acquistare delle strisce di carta e bagnarle con un po’ di pipì: se cambiano colore significa che si è in presenza di acetone.

I rimedi acetone possono essere quello nel sospendere un regime alimentare ricco di grassi e aumentare invece l’apporto nutrizionale zuccherino. Sarà il pediatra a consegnare un decalogo chiamato “acetone nei bambini sintomi e rimedi” nel quale consiglierà le azioni più efficaci da svolgere.

Acetone bambini cosa mangiare?

Per contrastare l’alito pesante bambini bisogna appurare l’acetone bambini cause che equivale all’alito pesante cause. Il cibo è un ottimo alleato per risolvere il problema. Tra i rimedi alitosi figurano la sospensione di latte intero non pastorizzato, olio e burro, cioccolata e snack salati. Va incrementato, invece, il consumo di carboidrati come pane e pasta, succhi di frutta naturale con l’aggiunta di spezie depurative e miele.

Bisogna infine ricordare che l’alitosi non è sinonimo di bimbo brutto, bimbo bruttissimo o, ancora peggio, neonato brutto. Vuol dire solo che c’è un problema da risolvere e lo si può fare nel modo più semplice possibile. Le tradizioni che vogliono insinuare che ci sia qualcosa di diabolico in questo vanno debitamente inascoltate.