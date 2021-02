Alla scoperta di Caravaggio: evento fotografico per ragazzi a Roma, 28 febbraio 2021

Evento fotografico per ragazzi a Roma

Domenica 28 febbraio 2021 si terrà a Roma un evento fotografico dedicato ai più giovani organizzato dall’Associazione Culturale Cicero in Rome. I ragazzi verranno guidati tra le vie della città alla scoperta dei luoghi simbolo che hanno toccato o influenzato il pittore Caravaggio, genio e sregolatezza. Un’occasione davvero unica per conoscere ancora meglio uno degli artisti più importanti del panorama italiano.

L’inizio del percorso esplorativo è previsto per le ore 16:00, mentre la fine avverrà, indicativamente, entro le ore 17:30. Questo toccherà: la zona del centro storico, la zona Largo di Torre Argentina, Piazza Navona e il Pantheon.

Costo per partecipante

10 euro (adulti e ragazzi) + 2 euro per affitto di radio/auricolari per ascoltare la guida dal vivo.

N.B. Per i ragazzi under 18 è obbligatoria la presenza di massimo due adulti per nucleo familiare. La visita si terrà per un minimo di 5 persone e un massimo di 16; in caso contrario l’evento sarà annullato. Stessa cosa varrà se dovessero verificarsi condizioni meteo particolarmente avverse.

Come prenotarsi

Sarà possibile prendere parte all’iniziativa scrivendo una mail all’indirizzo simoscad@gmail.com, con scritto i nominativi dei partecipanti, il numero, un recapito telefonico, l’età dei dei minori.

In alternativa, potete compilare il modulo di riferimento andando sul seguente link: https://goo.gl/forms/rwpgdFethem7ERao2



Una volta effettuata la prenotazione, sarete contattati via mail con tutti i dettagli utili per l’appuntamento.

Informazioni di servizio