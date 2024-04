Allarme miele, alcuni di quelli presenti nei supermercati sono finti

Scatta l’allarme per il miele, alcuni dei barattoli presenti sugli scaffali del supermercato sembrano essere falsi: come fare per riconoscerlo.

Potrebbe sembrare incredibile, ma non è da escludere che al supermercato vi possiate trovare un vasetto di miele falso, magari proveniente dalla Cina. Si tratta di un allarme arrivato dalla Cia-Agricoltori italiani, l’associazione ha infatti denunciato questa situazione.

Per capirci meglio si tratta di un prodotto artificiale creato con l’aggiunta dello sciroppo di glucosio e con dei mezzi di produzione, che non sono per nulla conformi alle norme europee.

Una situazione davvero incresciosa e non facile da riconoscere, infatti anche alle frontiere è davvero complicato farsi fermare dai controlli: si tratta di una vera e propria frode per i consumatori, senza contare il fatto che questo prodotto mette anche in ginocchio in mercato italiano, poichè i suoi prezzi sono decisamente più competitivi. Ma entriamo nel merito della questione.

Miele finto o vero, come riconoscere la frode al supermercato

Insomma le cose stanno davvero cosi, da qualche tempo, non è impossibile imbattersi in vasetti di miele finto, lo stesso che al supermercato potremmo scambiare per vero e tutti gli effetti. Il problema, infatti, è legato proprio al fatto che i metodi per poterlo riconoscere non sono cosi semplici.

L’unico davvero efficace è quello di sottoporre i vasetti ad una analisi di laboratorio, ma un modo per potere stare attenti alle frodi esiste: tanto per cominciare stando attenti alle etichette in cui viene riportata la provenienza. Il consiglio è quello di evitare un prodotto che proviene dalla Cina e magari preferire quello prodotto dai Paesi dell’Est, che sono da sempre grandi produttori di miele.

Infine, altro particolare di non poco conto è tenere conto di che tipo di miele si tratta: infatti: quelli uniflorali o anche magari i millefiori territoriali, sono molto difficili da copiare rispetto a quei mieli che sono standardizzati a livello organolettico dall’industria.