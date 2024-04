Amadeus, chi sono i figli Alice e Josè Sebastiani?

Anche i figli di Amadeus sono abbastanza conosciuti dal pubblico a casa: chi sono e che cosa fanno Alice e Josè. Hanno due vite molto diverse.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Non servono presentazioni per Amadeus, il conduttore in queste ore è al centro della cronaca per via della sua, quasi certa, interruzione di lavoro con la Rai. Pare, infatti, che nella giornata di ieri e vista la scadenza del suo contratto, il conduttore abbia deciso di non rinnovare. Nella prossima stagione tv, dovrebbe approdare su Discovery e per essere precisi sul Nove.

Ma mettendo per un attimo da parte questo discorso, oggi ci concentriamo su i figli del conduttore: Alice e Josè. In questi anni li abbiamo imparati a conoscere anche se in circostanze diverse e sempre con una esposizione mediatica, per loro scelta, molto differente.

Entriamo dunque nel merito della questione per sapere qualche cosa in più su di loro.

Alice Sebastiani, chi è la prima figlia di Amadeus?

Si parte da Alice, la figlia maggiore di Amadeus: la giovane è nata nel 1997 ed oggi ha venticinque anni. E’ nata dal matrimonio e dal lungo rapporto con la prima moglie Marisa Di Martino. Quello che sappiamo di lei è che da sempre preferisce stare lontana dai riflettori e dallo spettacolo.

Si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano, riuscendo a portare avanti la sua passione per la moda che ha sempre avuto e anche sui social è molto attiva, tanto da potere contare sull’appoggio di circa 8 mila follower sui social. Ha una grande passione anche per i viaggi e infatti, anche se molto giovane, ha già visitato tanti posti nel mondo e prima di fare ritorno in Italia, ha anche vissuto per tanto tempo a Londra.

Josè Sebastiani: il secondo figlio conosciuto dal pubblico a casa

Discorso diverso per Josè, lui è il secondogenito di Amadeus, nato dall’amore con la moglie Giovanna Civitillo nel 2009. Ha tredici anni e anche grazie a Sanremo e al suo posto in prima fila, è diventato un volto davvero noto dal pubblico a casa. Per questa passata edizione del 2024, ha anche collaborato con una radio giovane, prendendo parte attivamente allo show.

Il suo nome ha confermato la grande passione calcistica del conduttore per la sua Inter, che nell’anno della sua nascita ha vinto il triplete con Josè Mourinho.