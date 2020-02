Amadeus contro il coronavirus: lo spot diventa subito virale

Il tanto amato conduttore Amadeus ha prestato di recente il suo volto in uno spot istituzionale realizzato dalla Rai in collaborazione con Il Ministero della Salute per andare a sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione del coronavirus.

Amadeus ha voluto spiegare le principali regole per prevenire il contagio come quella di lavarsi più volte al giorno le mani. Non toccarsi naso, bocca ad occhi con le mani e se si deve starnutire ma non si ha un fazzoletto, facciamolo sulla piega del gomito.

Per altre buone pratiche da seguire, il conduttore rimanda direttamente al sito del Ministero della Salute, e poi fa un appello mirato a tutti i cittadini: “Aiutiamoci l’un con l’altro. Insieme ce la facciamo”.

