American School of Milan prezzi, orari, recensioni, ammissioni

L’American School of Milan è una scuola diurna indipendente e coeducativa, che offre un programma educativo dalla prima infanzia fino al grado 12 ( 12 anni) per studenti di tutte le nazionalità.

La scuola è stata fondata nel 1962. L’anno scolastico comprende due semestri che si estendono da settembre a gennaio e da gennaio a giugno.

American School of Milan Organizzazione

La scuola è governata da un consiglio di amministrazione di 12 membri, eletti per un mandato triennale dall’Associazione della American School of Milan. L’appartenenza all’associazione è automaticamente conferita ai genitori o tutori dei bambini iscritti alla scuola.

La scuola è formalmente organizzata come un’associazione senza scopo di lucro.

Il curriculum è quello delle scuole indipendenti preparatorie al college degli Stati Uniti e include l’International Baccalaureate Diploma Program.

American School of Milan è accreditata dalla Middle States Association of Colleges and Schools.

Gli studenti elementari fanno continui progressi accademici, sociali ed emotivi in un ambiente collaborativo e hanno speciali che includono istruzione italiana, laboratorio scientifico, arte, musica, educazione fisica e visite in biblioteca.

Gli studenti elementari utilizzano iPad, mentre i computer portatili sono utilizzati nei gradi 6-12.

La scuola è il centro di test nel Nord Italia per il College Board. Il programma di test include SAT Reasoning and Subject, SSAT e PSAT.

Le materie sono in tutte in inglese. Il programma accademico comprende un ampio programma interscolastico, film, musica, fotografia digitale, robotica, informatica, parlare in pubblico TED-ED, governo studentesco, Modello delle Nazioni Unite e istruzione sportiva a vita.

Quasi il 100% dei diplomati va alle università. Le scuole elementari e secondarie sono state riaccreditate nel 2016 dalla Middle States Association of Colleges and Schools.

Nell’anno scolastico 2021-2022, la scuola americana di Milano ha 160 dipendenti totali di cui 100 insegnanti.

American School of Milan Iscrizioni e Servizi

All’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, le iscrizioni erano 820 (EC1-12).

Il campus di nove acri ha tre edifici principali, interconnessi, a due piani. Ci sono tre divisioni di apprendimento:

prima infanzia (prescolare-PK)

scuola elementare (K-grade 5)

scuola superiore (gradi 6-12)

Il campus autonomo ha:

uno studio cinematografico,

una biblioteca / centro multimediale ben attrezzato,

oltre 70 aule,

nove laboratori scientifici,

due laboratori preparatori scientifici,

quattro sale musicali

quattro sale pratica insonorizzate,

due suite d’arte

un laboratorio d’arte IB,

una caffetteria rinnovata,

un auditorium da 500 posti totalmente nuovo,

due palestre doppie,

uno studio di danza,

un muro di arrampicata / bouldering,

una sala pesi,

un campo da calcio,

un campo da tennis all’aperto,

campi da basket

un parco giochi elementare e dei primi anni.

American School of Milan Prezzi

Nell’anno scolastico 2021-2022, circa il 95% del reddito della scuola deriva dalle normali tasse scolastiche diurne.

Le tariffe annuali sono le seguenti:

CE: 13.300 € all’anno, K-2: 16.100 € all’anno,

Gr3-5: 17.600 € all’anno,

Gr6-8: 19.700 € all’anno,

Gr 9-10: 21.200 € all’anno,

Gr 11-12: 22.800 € all’anno.

Quota di ammissione una tantum: 5.000 €, Quota di registrazione annuale: 1350 €

Tassa di costruzione e manutenzione: 2250 € all’anno.

Queste tasse sono pagabili in euro. (Tutte le tasse quotate in euro.)