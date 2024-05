Amici 2024, chi è stato eliminato dalla semifinale del talent show?

Chi è stato eliminato nel corso della semifinale di Amici 2024, la puntata è andata in onda di Domenica e si è conclusa con un vero colpo di scena. Nessuna si aspettava che le cose andassero cosi.

Ieri sera, in via del tutto eccezionale, è andata in onda la puntata di semifinale di Amici 2024, il talent show condotto da Maria De Filippi che nonostante il passare degli anni non smette di essere un grande successo, sotto tutti i punti di vista. La puntata, in genere è sempre in onda nella prima serata del Sabato, ma questa volta è stata fatta di Domenica per non entrare in sfida con l’Eurovision Song Contest, in cui a gareggiare c’è stata Angelina Mango.

Ad ogni modo, i cantanti e i ballerini ancora rimasti in gioco si sono sfidati con un unico grande obiettivo, quello di riuscire a conquistare la maglia per accedere alla finalissima e giocarsi cosi la vittoria.

In gioco erano rimasti in sei appartenenti alle squadre capitanate da Zerbi e Celentano e Cuccarini e Emanuel Lo. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa è successo.

Amici 2024: chi è riuscito ad accedere alla finalissima?

La sfida è cominciata subito con l’ingresso in finale di Marisol, la cantante ha battuto in modo immediato pria Sarah e dopo Mida nella prima sfida di semifinale, ad averla seguita anche Dustin, ballerino e poi Petit, anche lui cantante con il posto assicurato.

Si è passati poi alla seconda manche, che in questo caso ha coinvolto Holden, Mida e Sarah. Il quarto finalista è Holden, anche lui facente parte della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Arriva il momento di prendere l’ultimo posto disponibile ma le sfide sono finite e ad annunciarlo è stata la stessa Maria De Filippi che parlando con i due allievi rimasti dice: Non dovete esibirvi di nuovo, avete cantato abbastanza”.

E’ il momento del verdetto, il quinto finalista è Mida, ma il colpo di scena arriva immediato, quando per Sarah si erano perse le speranze, la conduttrice ammette che il suo nome è quello della sesta finalista del talent su precisa richiesta della produzione che ha voluto che anche lei potesse avere il pass per giocarsi la vittoria finale.

Per sapere chi avrà la meglio, non si deve fare altro che attendere la diretta del prossimo 18 Maggio.