Andrea Bocelli canta nello spot natalizio di John Lewis: il brano “Festa” fa parte della colonna sonora

Il tanto atteso spot natalizio di John Lewis è finalmente stato rilasciato, portando con sé una ventata di freschezza e innovazione nel mondo della pubblicità natalizia. Intitolato “Snapper: The Perfect Tree” e realizzato dall’agenzia Saatchi & Saatchi, questo spot segna una rottura rispetto alle tradizioni consolidate, presentando una storia coinvolgente e fuori dagli schemi.

Dopo 14 anni di collaborazione con Adam&EveDBB, John Lewis ha intrapreso una nuova strada creativa affidando a Saatchi & Saatchi la realizzazione di questo spot. La storia ruota attorno a una nuova tradizione natalizia, abbandonando l’immagine classica dell’albero di Natale per abbracciare l’originalità di una pianta carnivora. Questo cambiamento rappresenta la diversità che si fa spazio nel nostro mondo, sfidando le convenzioni e aprendo le porte a nuove prospettive.

Il direttore creativo, Franki Goodwin, ha affrontato la sfida con entusiasmo, definendo l’esperienza come prendere le redini di una saga cinematografica. L’approccio consisteva nel rispettare il passato creativo di John Lewis, ma allo stesso tempo innovare e introdurre nuovi elementi. L’albero di Natale tradizionale viene “cannibalizzato” dalla presenza predominante della pianta carnivora, simboleggiando la pressione che porta al privilegio di creare qualcosa di unico.

La campagna e la colonna sonora

La campagna di Natale, inoltre, è stata un’occasione per presentare ufficialmente Saatchi & Saatchi come nuova agenzia creativa di John Lewis. Rosie Hanley, direttore marketing di John Lewis, sottolinea l’importanza delle tradizioni nel unire le persone e cementare le comunità, ma riconosce anche il valore delle tradizioni personali e individuali in un contesto di cambiamenti sociali ed economici.

Lo spot è stato sviluppato con attenzione ai dettagli, basandosi su dati forniti dalla società di ricerche di mercato YouGov. La scelta di rappresentare una famiglia monoparentale riflette la realtà sociale del Regno Unito, dove il 15% delle famiglie è monoparentale. Questo tocco di realismo contribuisce a creare una narrativa più autentica e inclusiva.

La colonna sonora, un elemento distintivo dello spot, presenta la voce di Andrea Bocelli con il brano “Festa”. La canzone, scritta e prodotta appositamente per l’occasione, aggiunge un tocco magico alla narrazione, trasmettendo il concetto universale di come la vita sia una festa. Questo Natale, grazie a John Lewis, il pubblico è invitato a lasciare che le proprie tradizioni crescano e si evolvano, abbracciando la diversità e la gioia della stagione.