Andrea Casalino chi è? GF Vip, Fiction, Età, Fidanzata, Uomini e Donne

Andrea Casalino è un modello pugliese ma anche attore di quasi quarant’anni. Diventato famoso per aver partecipato al celebre programma di appuntamenti al buio, Uomini e Donne di Maria de Filippi, dove faceva il corteggiatore.

Andrea Casalino è però anche un attore come abbiamo detto, infatti lo abbiamo visto recitare in fiction come Rodolfo Valentino – La leggenda e Squadra Anti-Mafia 8. Non solo, Casalino ha anche un lavoro come direttore della comunicazione e immagine di La Maison Luigi Convertini, mentre oggi è tornato alla ribalta per essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

Andrea Casalino chi è: biografia