Andrea Crisanti chi è? Biografia, Ultime Notizie, Twitter, Moglie

Il microbiologo Andrea Crisanti ha sfidato le autorità quando ha lottato per lanciare la sua campagna di test COVID-19 nel 2020, quando è iniziata la pandemia.

Andrea Crisanti era su un volo di 30 ore dall’Italia all’Australia per una conferenza il 22 febbraio quando alcune notizie inquietanti sono apparse sul suo telefonino: l’Italia aveva appena avuto il suo primo decesso COVID-19 e più casi si stavano verificando rapidamente.

Ha chiesto agli organizzatori della conferenza di spostare il suo discorso e dopo ha fatto l’estenuante viaggio di ritorno a casa. “È qualcosa che non auguro a nessuno”, disse in un’intervista.

Crisanti, capo del dipartimento di microbiologia dell’Università di Padova, sapeva già che i problemi stavano arrivando e aveva preparato il suo laboratorio per fare test su larga scala per il nuovo coronavirus.

Quando ha iniziato a devastare l’Italia, Crisanti ha messo la sua università e la sua regione in prima linea nella lotta con una campagna a tutto campo di test e quarantena, anche quando ciò significava sfidare la saggezza convenzionale.

Andrea Crisanti chi è? Biografia

Un 65enne dal linguaggio morbido e chiaro e con i capelli grigi, Crisanti è nato a Roma il 14 settembre 1954 ed è un microbiologo, accademico e divulgatore scientifico italiano.

Ha un modo concreto di esprimere le sue opinioni, anche quando sostiene che qualcosa è “stronzata“.

“È una persona innovativa che conosce il proprio valore e ha fiducia nei suoi giudizi”, afferma Jules Hoffmann, premio Nobel e professore di biologia integrativa all’Università di Strasburgo. “La sua risolutezza ha contribuito a frenare l’epidemia della sua regione e ha mostrato al resto d’Italia come domare il virus, che ha colpito il paese presto e duramente.”

Crisanti, che si è formato in immunologia e biotecnologie a Roma prima di trascorrere 25 anni all’Imperial College di Londra, è stato abituato a combattere un altro flagello: la malaria.

Lo scorso autunno, l’Università di Padova lo ha reclutato per continuare la sua ricerca sulle strategie genetiche per bloccare la riproduzione delle zanzare. Ma quando le notizie sul coronavirus hanno iniziato a emergere dalla Cina, Crisanti ha immediatamente spostato la sua attenzione.

A fine gennaio 2020, quando gli scienziati cinesi hanno pubblicato la sequenza genetica del nuovo coronavirus, Crisanti ha iniziato a testare gli studenti universitari di ritorno dalla Cina, sintomatici o meno. Aveva condotto alcune centinaia di test quando il dipartimento sanitario regionale gli ha detto di smettere.

Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità italiano hanno detto di testare solo i pazienti con sintomi, gli è stato detto. Crisanti dice che la restrizione non aveva senso: “Conosco pochissime malattie infettive in cui le persone asintomatiche non svolgono un ruolo importante”.

Ecco dove stavano le cose quando ha saputo della prima fatalità italiana COVID-19.

Crisanti Covid 19: pandemia 2020

Il paziente proveniva da Vo, un prospero paesino del Veneto, a circa 50 chilometri a ovest di Venezia. Il governatore della regione ha ordinato una quarantena di 2 settimane della città e test di quasi tutti i 3300 residenti. Chiunque sia risultato positivo è stato messo in isolamento.

I numeri hanno confermato il suo pensiero sulla trasmissione asintomatica. Nel primo ciclo di test, 73 residenti sono risultati positivi al virus. Più del 40% di loro non aveva sintomi ma aveva livelli del virus simili a quelli che erano visibilmente malati. Lo studio Vo ha anche confermato che isolare le persone aiuta la trasmissione dello stelo. Tutti coloro che erano risultati positivi erano confinati a casa loro, indipendentemente dal fatto che avessero sintomi. Al secondo turno di test, una settimana e mezza dopo, il numero di positivi era sceso a 29; anche loro erano isolati. Un terzo ciclo di test 2 mesi dopo il secondo non ha trovato casi positivi.

“Se vuoi eliminare un cluster devi bloccare il villaggio [o il quartiere], testare tutti e isolare i positivi”, dice Crisanti. “Funziona davvero.”