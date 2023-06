Andrea Damante e Giulia De Lellis, la foto bollente crea polemica sul social: l’ex tronista palpeggia il fondoschiena della ragazza e…

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono al centro della polemica per una foto bollente posata dall’ex tronista sul suo profilo sul social. Lo scatto ‘incriminato’cattura quasi 145 mila ‘like’ e un mare di commenti, tra i quali pure quelli di moltissimi ‘haters’…

La foto bollente sul network accende la polemica. Nel mirino finiscono nuovamente Andrea Damante e Giulia De Lellis, l’amatissima coppia nata durante “Uomini e Donne”, programma cult di Maria De Filippi, ora sempre più protagonista in tv.

“My pain…”, tradotto: “la mia pena”, scrive Andrea Damane pubblicando la foto bollente in cui stringe i glutei di Giulia De Lellis. La fidanzata è sdraiata sulle gambe di lui. Entrambi sono in intimo griffatissimo. La moretta è in topless.

La foto crea polemica. In molti ritengono sia troppo intima al punto dal non dover essere condisiva. “Pessimo gusto”, scrivono in tanti, indignati. “Penso che questo ostentare sia esagerato Andrea, qui non è problema di invidia, qui c è indignazione per un momento intimo vostro, che motivo c’è di pubblicare una foto del genere per i miei gusti troppo intima?”, sottolinea un follower.

C’è anche il partito di quelli che approvano e fanno i complimenti alla coppia che non scoppia. Interviene pure Valentina Vignali. “Vecchio lupo di mare…“, commenta l’ex corteggiatrice di Francesco Monte a “Uomini e Donne”, cercando di stemperare i toni della discussione.

LA FOTO INCRIMINATA