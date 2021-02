Andrea Delogu sbotta contro i fan, ecco perché

La conduttrice Andrea Delogu è di recente finita nell’occhio del ciclone per aver risposto in maniera vivace ai propri follower su Instagram. Il motivo risiede nel fatto che, da un po’ di tempo a questa parte, molti di loro avrebbero sospettato che tra lei e il marito, Francesco Montanari, le cose stiano andando male.

Da qualche settimana, infatti, la coppia non sarebbe più apparsa insieme e i due avrebbero trascorso separati anche il giorno di San Valentino. Che questo sia la conferma della presunta crisi millantata dai fan? Al momento, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito, ma Andrea Delogu ha comunque usato parole eloquenti.

Ecco quello che ha detto:

Raghy, una cosa. ‘Sta gag ‘oggi hai gli occhi tristi’ vi sta sfuggendo di mano. Lo scrivete anche sotto foto di anni fa. Può essere pure che sia un’impressione vostra e che avete mangiato pesante, eh?

Per chi conosce bene la coppia, sa che questa non è la prima difficoltà che i due si trovano a vivere. Poco dopo essersi conosciuti, infatti, Francesco Montanari aveva trascorso un periodo in terapia per cercare di risolvere i suoi turbamenti emotivi che lo avevano portato, appena dopo quattro mesi di frequentazione – nel 2013 – ad allontanarsi da Andrea. Successivamente, le cose erano andate per il verso giusto e nel 2016, dopo tre anni di fidanzamento, erano convolati a nozze e il loro rapporto sembrava procedere a gonfie vele. Tanto che entrambi avevano confessato in varie interviste di voler mettere su famiglia insieme, in un futuro non troppo lontano.

Che si tratti di una crisi passeggera, oppure no, non ci è dato di saperlo al momento. Non ci resta che aspettare eventuali sviluppi futuri, prima o poi – se è la verità e i due si sono lasciati – è solo questione di tempo prima che venga allo scoperto.