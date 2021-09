Andrea Nicole tronista Uomini e Donne: chi è, età, transizione, famiglia, vita precedente

È da poco ripreso il programma di Canale 5, Uomini e Donne, dove l’obiettivo è cercare l’amore. Quest’anno tra le nuove troniste, c’è Andrea Nicole, che ha già fatto parlare molto di se, per via della sua vita precedente. Andrea Nicole, infatti, è nata 29 anni fa, nel corpo di un uomo. Un corpo che non le è mai appartenuto, tanto da aver compreso, gà da giovanissima, quale fosse la sua vera identità. Dopo un lungo percorso, non facile, sia per lei che per la sua famiglia, Andrea Nicole Conte, otto anni fa ha completato il suo periodo di transizione da uomo a donna. All’anagrafe ora, è registrata con sesso femminile. Molti i corteggiatori che non se la sono sentita di continuare la conoscenza, nonostante abbiano ammesso di trovarsi di fronte una bella ragazza che avrebbero sicuramente frequentato, se non avessero conosciuto la sua storia. Ma, Andrea Nicole, ora sta portando avanti la conoscenza con due corteggiatori, tra cui il bel biondo Ciprian, e tra i due sembra esserci già molta affinità.

Nome: Andrea Nicole

Cognome: Conte

Data di nascita: 26 gennaio 1992

Età: 29 anni

Segno zodiacale: Acquario

Luogo di nascita: Milano

Professione: commessa

Profilo instagram ufficiale: @andreanicoleconte

Andrea Nicole chi è, famiglia, vita privata

Andrea Nicole è una ragazza, nata il 26 gennaio del 1992, a Milano. Non sappiamo molto della sua infanzia, considerando che prima della sua partecipazione al programma tv, Uomini e Donne, Andrea Nicole non faceva parte del mondo dello spettacolo. È molto legata alla sua famiglia, in particolare a suo fratello che la sta appoggiando molto durante questa esperienza televisiva che l’ha costretta a mettere a nudo la sua situazione e a confrontarsi anche con il giudizio degli altri. La ragazza, ha confessato di essersi sempre sentita più a suo agio nelle vesti femminili e di non riconoscersi come uomo, così come alla nascita. Ovviamente, il suo è stato un percorso molto difficile, sia per lei che per i suoi genitori, ma otto anni fa è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare legalmente una donna.

Andrea Nicole transizione

Andrea Nicole, infatti, è nata 29 anni fa, nel corpo di un uomo. Un corpo che non le è mai appartenuto, tanto da aver compreso, gà da giovanissima, quale fosse la sua vera identità. Dopo un lungo percorso, non facile, sia per lei che per la sua famiglia, Andrea Nicole Conte, otto anni fa ha completato il suo periodo di transizione da uomo a donna. All’anagrafe ora, è registrata con sesso femminile.

Andrea Nicole termine “trans”

Andrea Nicole, ha più volte sottolineato di non rispecchiarsi nel termine che spesso le viene attribuito, di “trans”, i quanto lei ha già completato il suo percorso di transizione ed è a tutti gli effetti una donna. Tanto che anche nella sua carta d’identità è riportato il genere femminile.

Andrea Nicole lavoro

Andrea Nicole ha sempre condotto una vita normale, lavora da circa 10 anni in un negozio di abbigliamento come commessa.